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صور.. مؤيدو رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى يحتفلون بالإفراج عنه

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:03 م
صور.. مؤيدو رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى يحتفلون بالإفراج عنه مؤيدو رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر المئات من مؤيدى رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى، اليوم الثلاثاء، مرحبين بقرار الإفراج عنه،بعد أن اندلعت تظاهرات عارمة فى البلاد احتجاجا على هذا القرار.

وقال رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى إنه يناشد من أعماق قلبه مواطنى بلاده الصفح عنه معترفا بأنه أصابهم بخيبة الأمل كما شكر الرئيس الحالى بيدرو بابلو كوتشينسكى لعفوه عنه عشية عيد الميلاد.

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

وفى مقطع فيديو نشر على فيس بوك فى ساعة مبكرة اليوم، تحدث فوجيمورى من على سرير فى مستشفى وتعهد بأنه وبعد أن نال حريته سيدعم دعوة كوتشينسكى للمصالحة فى البلاد.

وتصريحات فوجيمورى هى أول اعتذار يقدمه لمواطنى البلاد وصدرت بعد اضطرابات دامت يومين منذ قرار كوتشينسكى غير المتوقع العفو عن الرئيس السابق، وألغى العفو أحكاما سابقة أدانت فوجيمورى بالكسب غير المشروع وجرائم ضد حقوق الإنسان أثناء فترة تولى حكومته اليمينية السلطة بين عامى 1990 و2000.

كان كوتشينسكى ناشد فى وقت متأخر أمس الاثنين المعارضين للعفو عن فوجيمورى "طى الصفحة".

جانب من الوقفة (2)
جانب من الوقفة 

 

متظاهرون مؤيدون لفوجيمورى
متظاهرون مؤيدون لفوجيمورى

 

مواطنون يؤيديون الإفراج عن فوجيمورى
مواطنون يؤيديون الإفراج عن فوجيمورى

 

مؤيدو رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى يحتفلون بالإفراج عنه
مؤيدو رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى يحتفلون بالإفراج عنه

 


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