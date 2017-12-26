صور.. س&ج .. كل ما تريد معرفته عن مهرجان سباق الهجن بالإسماعيلية





الإسماعيلية- جمال حراجى

تستضيف محافظة الإسماعيلية كل عام خلال شهر مارس سباق مهرجان الهجن والذى تشارك فية القبائل العربية داخل مصر وخارجها وهو عبارة عن سباق بين الهجن على مسافات معينة ويتم منح مجموعة من الجوائز للقبائل الفائزة بالمراكز الأولى.

اليوم السابع تجيب على الأسئلة التى يمكن أن تتردد عن مهرجان سباق الهجن

1- ما هو مهرجان الهجن؟

هو مهرجان لسباقات الهجن"الأيل" والتى تشتهر القبائل العربية بتربيتها والاهتمام بها حيث تتنافس القبائل للوصول إلى أطول مسافة سباق فى المهرجان.

2- أين يقام مهرجان الهجن؟

يقام مهرجان الهجن بصحراء قرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

3- من المسئول عن المهرجان؟

المسئول عن تنفيذ المهرجان والإشراف علية الاتحاد الإفريقى لسباقات الهجن والاتحاد العام لرياضة الهجن بمصر بالتنسيق مع إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية.

4- ماهى أشهر القبائل دائمة المشاركة فى المهرجان؟

أشهر القبائل التى تشارك باستمرار فى مهرجان سباق الهجن قبائل الترابيين، والعيايدة، والسواركة، البياضية، والمعاذة، والإحيوات، والأخارسة ومعظمها قبائل تقيم فى شمال سيناء ولها بعض الفروع فى محافظات مصر مثل الإسماعيلية والشرقية.

5- ما هو عمر المهرجان ومتى تأسس؟

أول دورة للمهرجان كانت عام 1995 وأستمر حتى عام 2010 وتوقف بعد ثورة 25 يناير حتى أعيد تنظيمة عام 2014 واستمر حتى الآن وهذه هى الدورة الثامنة عشر للمهرجان.

6- ماهى الدول العربية التى تشارك بالمهرجان؟

تشارك مجموعة من الدول العربية المهتمة بسباق الهجن ومنها السودان والإمارات العربية المتحده، وعمان، والسعودية والكويت والأردن، وتشاد ، وإرتريا، وتونس ، والجزائر.

7- ماهى الأنشطة التى تقام على هامش المهرجان؟

بالإضافة الى السباق الخاص بالمهرجان يتم عقد جلسات سمر فى الفترة المسائية تتضمن شعر بدوى وغناء وعرض بعض الفنون الخاصة بالقبائل وتشارك وزارة الثقافة فى هذه الفعاليات.

8- ماهى أنواع الجوائز التى يحصل عليها الفائزين؟

من أهم الجوائز جائزة المركز الأول والتى يطلق عليها السيف الذهبى وتفوز بها إحدى القبائل المشاركة وفازت قبيلة الترابين بهذة الجائزة عام 2015.

9- كيف يتم المهرجان وماهو عدد الجمال أو الأبل المشاركة والمسافات والأعمار؟

يتنافس150 جملا فى سباقات تترواح بين ثلاثة كيلومترات إلى 15 كيلومترا، أو داخل مضمار مسافته خمسة كيلومترات، وتصل أعمار معظم الصبية الذين يقودون الجمال 11 عاما فأقل.

10- ماهى أحدث تكنولوجيا تم اتخاذها فى مهرجان العام السابق وتتم فى العام الحالى حتى لايتعرض الأطفال للخطر؟

فى المهرجانات السابقة كان الأطفال حتى عمر 15 عاما هم من يقومون بقيادة الهجن مما يعرضهم للأخطار، وحاليا تم إنشاء روبوتات يتم التحكم فيها عن بعد بدل الأطفال لامتطاء الجمال التى تشارك فى سباق الهجن، بعد أن شددت الدولة حظر استغلال الأطفال فى تلك الرياضيات، وأول دولة استخدمت هذه الروبتات كانت دولة الإمارات .



مهرجان سباق الهجن



عشرات المتسابقين فى صحراء سرابيوم



بداية السباق



القبائل العربية تتنافس على جوائز المهرجان



محافظ الإسماعيلية فى افتتاح المهرجان السابق



أكثر من 150 جملا فى السباق