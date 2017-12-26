صور.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب المكسيك و مواطنين يهرعون إلى الشوارع





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

ضرب زلزال بقوة 5 درجات مدينة مكسيكو سيتى بالمكسيك، أمس الإثنين،وأطلقت صافرات الإنذار للزلازل،وهلع المواطنين من المنازل إلى الشوارع بعد سماع صوت صافرات الإنذار.

وافترش المواطنون الشوارع، خوفا على حياتهم،ولم تسجل السلطات أى ضحايا أو مصابين حتى الأن.

وبعد أن هز زلزالان قويان المكسيك فى سبتمبر، فحصدا أرواح ما يزيد على 460 شخصا ضاعف تطبيق إلكترونى للإنذار المبكر من الزلازل يدعى (سكاى أليرت) عدد مستخدميه إلى 5.8 مليون مستخدم ليصبح بذلك أحد أكثر التطبيقات الناجحة فى البلاد.



سائحون يخرجون من الفنادق

وقال ألفارو فيلاسكو أحد مؤسسى (سكاى أليرت) إن التطبيق يسعى إلى التوسع فى أمريكا اللاتينية وبصفة خاصة كولومبيا وبيرو وتشيلى التى تفتقر إلى نظام إنذار رسمى رغم الزلازل التى تقع فى هذه البلاد من حين آخر.

وأضاف فيلاسكو، أنه وشريكه فى تأسيس التطبيق أليخاندرو كانتو يتحدثان مع مستثمرين من المكسيك وأماكن أخرى لجمع 100 مليون بيزو (5.35 مليون دولار) كرأس مال فى عام 2018.



هلع فى المكسيك بعد سماع دوى صافرات إنذار الزلازل

وينافس التطبيق برنامجا رسميا للإنذار المبكر فى المكسيك تديره مؤسسة سيرس غير الهادفة للربح والممولة من الحكومة وتأسس فى أعقاب زلزال مدمر عام 1985 أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.

ويشغل جهاز الإنذار من الزلازل سيرس، وهو أحد أجهزة الإنذار العالمية القليلة ذات الانتشار واسع النطاق، شبكة من صفارات الإنذار المنتشرة فى محيط مكسيكو سيتى والتى تحذر من زلزال وشيك بينما يحذر تطبيق (سكاى أليرت) مستخدميه عبر هواتفهم المحمولة.



خروج المواطنون من المبانى



طلاب المدارس