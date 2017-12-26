صور.. ختام فعاليات ندوة دولية حول "المدن فى التراث العربى" بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الإثنين، ختام فعاليات الجلسات العلمية للندوة الدولية المشتركة بعنوان المدن فى التراث العربى (عوالم المكان والإنسان) ببيت الشعر بالأقصر، والتى استمرت على مدار يومين لمناقشة التراث العربي الذي يتحدث عن مدن العالم العربى وتاريخها وعظمتها على مر العصور.

وتم خلال اليوم الثانى والختامى للمؤتمر، مناقشة المحور الثالث من محاور الندوة العامة بعنوان "كتب المدينة"، والذى ضم جلسة بعنوان صور المدن وفضائلها، وإحتوت على أربعة أوراق بحثية وهى "حلب فى ذاكرة المؤرخين.. المكتبة النصية فى بغية الطلب"، قدمها الدكتور محمود أحمد مصرى (من سوريا)، و والورقة الثانية كتب فضائل البلدان (الفضائل الباهرة) قدمها الدكتور حسام عبد الظاهر (من مصر)، والورقة الثالثة بعنوان (مدينة شيزر) فى ضوء الاعتبار لابن منقذ وألقاها الدكتور حجازى عبد المنعم عبد الحفيظ (من مصر).

وتناول المحور الرابعة الذى جاء بعنوان فقه المدينة الجلسة البحثية الخامسة بعنوان (خطط المدينة ومعالمها)، وقدم فيها الدكتور أيمن فؤاد سيد من مصر ورقة بعنوان تواريخ المدن وكتب الخطط، وقدم الدكتور محمد نعيم الأزهرى من باكستان، ورقة بعنوان معالم المدينة فى (وفاء الوفا للسمهودى)، وقدم الدكتور خالد عزب من مصر، ورقة بعنوان فقه تخطيط المدن الإسلامية الأسس والقواعد.

وأصدرت الندوة عدة توصيات شملت وجوب المحافظة على ما يعرض من آثار طيبة لما يمثل من قيمة تاريخية وعلمية إذ تعد أهم المصادر التاريخية لمصر القديمة، والعناية برفقة التاريخ التى تصحح المفاهيم وتعدل السلوكيات وترسيخ القيم من خلال عىض التاريخ وفق هذ المفهوم، والعناية بكتب الرحلات والخطط لما تضمنته من رصد له عادات وتقاليد المدن وما حوت من دور رسمية كقصور الحكام والإدارات وما وجد بها من مدارس وبيمارستانات وما عاش فيها من علماء وما مر بها من أحداث إيجابية أوسلبية، وللمدينة المنورة مكانها ومكانتها بين المدن الإسلامية وفى قلوب المسلمين ولما دون فيها من كتب أهمية وتتطلب هذه الأهمية فضل عناية من المؤرخين والباحثين لإبراز ما يتعلق بتاريخها المعمارى أو التخطيطى.

كما شملت التوصيات: (لم يعنى المؤرخون المسلمون بالمدن الرئيسية فقط بل تعدت اهتماماتهم إلى المدن الثانوية فكان لتاريخهم أثر إيجابى فى الوقوف على كثير من المعلومات الاجتماعية والعلمية والسياسية وهذا يدعونا اليوم إلى منح المدن الإقليمية عناية تليق بدورها فى مسيرة ودعم المدن الكبيرة وذلك لإبراز دور رواد هذه المدن فى كافة المجالات).



ختام فعاليات ندوة دولية حول "المدن فى التراث العربى" ببيت الشعر بالأقصر



جانب من حضور فعاليات الندوة ببيت الشعر



جلسات اليوم الختامى لندوة المدن فى التراث العربى



عدد من حضور فعاليات اليوم الختامى للندوة الدولية