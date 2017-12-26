صور.. حكاية فتاة تحدت العادات القبلية ببنى سويف.. "أمل" حصلت على بكالوريوس تجارة ضمن 7فتيات بشرق النيل بمركز الفشن.. محت أمية 307 سيدات وساهمت فى استخراج 15ألف رقم قومى.. وتؤكد: الزواج المبكر أهم مشاكلنا

بنى سويف :هانى فتحى

العادات والتقاليد القبلية والجبلية بقرى شرق النيل فى مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، تختلف كثيراً على تلك العادات المتواجدة داخل غيرها من القرى الموجودة فى أحضان الجبل، والتى يستمد مواطنوها عروقهم إلى بعض القبائل العربية.

عادات وتقاليد جعلت من خروج المرأة للعمل وتعلم الفتيات من الأشياء الغريبة على هذا المجتمع، الذى مازال يعانى من مشكلات التسرب من التعليم والزواج المبكر.



أمل عصمت المغاورى

" أمل عصمت المغاورى"، فتاة من قرية العجرة الموجودة على الضفة الشرقية من نهر النيل التابعة لمركز الفشن أقصى جنوب محافظة بنى سويف، تلك القرية التى تعد ضمن ثلاثة قرى متلاصقة هى "الحيبة والعجرة ودير الحديد"، تحدت تلك الفتاة العادات والتقاليد الجبلية، ونجحت فى الحصول على مؤهل عال ضمن ثمانية فتيات فقط فى تلك القرى الثلاثة، التى يزيد تعداد النساء بها إلى أكثر من عشرة الآلاف نسمة .



أمل بنت قرية العجرة

تروى أمل لـ"اليوم السابع" قصة نجاحها قائلة، "حصلت على بكالوريوس تجارة، الأمر الذى كان بمثابة الشىء الغريب على مجتمع شرق النيل، الذى يتميز بارتفاع نسبة التسرب من التعليم، حيث ساعدنى والدى على استكمال تعليمى بعدما وجد بداخلى الرغبة فى التعليم وتحقيق أهدافى وطموحاتى".



الشهادت التى حصلت عليها الفتاة

وأضافت أمل، "أثناء فترة دراستى الجامعية، وعقب تعينى كرائدة ريفية بالوحدة الصحية بقرية الحيبة، وأنا أحلم فى القضاء على المشكلات المزمنة لفتيات وسيدات القرية، والمتمثلة فى "التسرب من التعليم والزواج المبكر وختان الإناث"، مشيرة إلى أن حلمها تحول إلى وقائع بعدما نجحت فى تحقيق البعض من أحلامها .

وأضافت "أمل"، نجحت فى محو أمية أكثر من 300 سيدة وفتاة من أهالى القرى الثلاثة، مشيرة إلى أن السيدات والفتيات كانا لا ينتظمن فى الدراسة، متابعة "كنت أذهب إلى المنازل وأطالب الرجال بالسماح لهم بالحصول على شهادة محو الأمية".



الشهادات الحاصلة عليها

وأشارت "أمل"، إلى أنها التحقت بالمجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، وأصبحت عضو نشط بمركز الفشن وخاصة فى قرى شرق النيل، مشيرة إلى أنها نجحت فى استخراج 15 ألف و522 بطاقة رقم قومى للسيدات خلال عشر أشهر منذ يناير 2017 .

وأكدت "أمل عصمت"، أنها نظمت العديد من اللقاءات والزيارات المنزلية لسيدات وفتيات القرى الثلاثة، من أجل إصلاح بعض العادات مثل التهرب من التعليم، مشيرة إلى أنها نجحت فى إعادة بعض الفتيات إلى مدارسهم مرة أخرى، مثلما حدث مع فتاة كانت فى الصف الثالث الثانوى وتركت التعليم لعدم قدرة والدها على توفير المصاريف، مؤكدة التحاق تلك الفتاة فى الجامعة الآن.



أمل عصمت المغاورى

وقالت "أمل"، أنظم العديد من الندوات فى القرى الثلاثة، يحضرها رجال دين ومتخصصين للحد من الزواج المبكر وختان الإناث، مشيرة إلى أنها نجحت بالتعاون مع بعض الجمعيات فى توفير جهاز عروسة لبعض الفتيات من أهالى القرى الثلاثة .

وأكدت "أمل عصمت"، أنها حصلت على العديد من شهادات التقدير والخبرة من مركز القادة والمجلس القومى للمرأة، مشيرة إلى أنها ستخوض انتخابات المحليات القادمة لتثبت أن بعض العادات والتقاليد تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.