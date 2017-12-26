صور .. تطوير وتجميل قناطر أدفينا بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ ، بدء أعمال التجميل والتطوير بقناطر ادفينا من ناحية مطوبس، وتركيب البلدورات والانترلوك واصلاح وصيانة وتشغيل دورات المياه، لتطويرها وتجميلها ،تنفيذاً لرغبة مطالب أهالي مطوبس .

قال "رصاص" ، إن أهالي مطوبس كانوا يأملون في تجميل وتطوير قناطر ادفينا على مدار السنوات السابقة ، ولكن لم يستجيب أحدا لهم ، مؤكداً أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ وجهه بسرعة البدء في تطوير القناطر وتجميل لتعود لسابق عهدها .

وأضاف رصاص ،ل " اليوم السابع" ، أن قناطر ادفينا ستشهد اقبالاص كبيراً سواء من أهالي مدينة مطوبس أو قفراها أو مدن وقرى محافظة البحيرة للتنزه بها بعد تطويرها ، لتكون متنفساً لهم سواء في العطلات أو الأيام التي يرغب الأهالي التنزه فيها أو عطلات الأعياد .



رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ يتابع أعمال تطوير قناطر ادفينا



قناطر ادفينا بمطوبس تحتاج لتطوير



رئيس مدينة مطوبس يتابع بدء أعمال تطوير القناطر



الاعمال الجارية لتطوير القناطر