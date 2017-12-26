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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:21 م
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صور .. تطوير وتجميل قناطر أدفينا بكفر الشيخ

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:51 م
صور .. تطوير وتجميل قناطر أدفينا بكفر الشيخ جانب من الجولة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد  اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ  ، بدء أعمال التجميل والتطوير بقناطر ادفينا من ناحية مطوبس، وتركيب البلدورات والانترلوك واصلاح وصيانة وتشغيل دورات المياه، لتطويرها وتجميلها ،تنفيذاً لرغبة مطالب أهالي مطوبس .

 قال "رصاص" ، إن أهالي مطوبس كانوا يأملون في تجميل وتطوير قناطر ادفينا على مدار السنوات السابقة ، ولكن لم يستجيب أحدا لهم ، مؤكداً أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ وجهه بسرعة البدء في تطوير القناطر وتجميل لتعود لسابق عهدها .

وأضاف رصاص ،ل " اليوم السابع" ، أن قناطر ادفينا ستشهد اقبالاص كبيراً سواء من أهالي مدينة مطوبس أو قفراها أو مدن وقرى محافظة البحيرة للتنزه بها بعد تطويرها ، لتكون متنفساً لهم سواء في العطلات أو الأيام التي يرغب الأهالي التنزه فيها أو عطلات الأعياد .

رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ يتابع أعمال تطوير قناطر ادفينا
رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ يتابع أعمال تطوير قناطر ادفينا

 

قناطر ادفينا بمطوبس تحتاج لتطوير
قناطر ادفينا بمطوبس تحتاج لتطوير

 

رئيس مدينة مطوبس يتابع بدء أعمال تطوير القناطر
رئيس مدينة مطوبس يتابع بدء أعمال تطوير القناطر

 

الاعمال الجارية لتطوير القناطر
الاعمال الجارية لتطوير القناطر

 

قناطر ادفينا تحتاج لتطوير لتعود لسابق عهدها
قناطر ادفينا تحتاج لتطوير لتعود لسابق عهدها

 


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