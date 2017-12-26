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صور.. بدء فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية بليبريا

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:20 م
صور.. بدء فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية بليبريا بدء فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية بليبريا


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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بدأت اللجان المخصصة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، فى ليبريا بفرز أصوات الناخبيننوسط انتظار المواطنين بإعلان إسم الفائز.

وأدلى الناخبون فى ليبيريا بأصواتهم اليوم لانتخاب رئيس جديد فى دورة ثانية يتنافس فيها نجم كرة القدم جورج ويا ونائب الرئيسة المنتهية ولايتها جوزف بواكاى، بعد أسابيع من الخلافات إثر الاعتراض على نتائج الدورة الأولى من الاقتراع.

جانب من فرز الأصوات
جانب من فرز الأصوات

وغداة عيد الميلاد الذى كانت أجواؤه أقل احتفالية هذه المرة عن الأعوام السابقة، توافد الناخبون إلى مراكز الاقتراع، وانتظروا دورهم للإدلاء بصوتهم، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ويبلغ عدد الناخبين 21 مليونا فى ليبيريا الناطقة بالإنكليزية والتى مزّقتها حرب أهلية بين العامين 1989 و2003 أسفرت عن 250 ألف قتيل، ثم ضربها وباء إيبولا الذى تحاول أن تتعافى منه.

بدء فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية بليبريا
بدء فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية بليبريا

 


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