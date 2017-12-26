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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:21 م
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صور.. اشتباكات بمحيط الضفة الغربية بين فلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:41 م
صور.. اشتباكات بمحيط الضفة الغربية بين فلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلى اشتباكات فلسطين


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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دارت اشتباكات عنيفة اليوم الثلاثاء، فى محيط رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بين الشبان الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث تستمر الاحتجاجات وسط غضب على اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وداهمت أجهزة الاحتلال عشرات المنازل اعتقلت خلالها أكثر من 10 مواطنين، بينهم أطفال، واستدعت عدداً آخر، ثم عادت ونشرت دورياتها العسكرية والشرطية فى شوارع وأحياء البلدة، ونصبت متاريس، وحواجز، لتفتيش المواطنين ومركباتهم.

وشملت الحملة كذلك الشروع بإزالة الشعارات، والكتابات الوطنية والرسومات عن جدران البلدة، كما شملت هدْم آلياتٍ تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية منشأتين فى حى "عين اللوزة" الأولى: تجارية فى حى "بئر أيوب"، والثانية عبارة عن حظيرة لتربية المواشي، كما سلمت إخطارات هدم إدارية جديدة لهدم عدد من منازل المواطنين؛ بحجة عدم الترخيص. 

شبان فلسطيون يستخدمون النبال
شبان فلسطيون يستخدمون النبال

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

الشباب الفلسطينيون
الشباب الفلسطينيون

 

جانب من الاشتباكات الفلسطينية
جانب من الاشتباكات الفلسطينية

 

المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال
المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال

 

إطلاق الغازات المسيلة للدموع
إطلاق الغازات المسيلة للدموع

 


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