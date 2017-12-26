صور.. أهالى أسوان يستغيثون من مشاكل الجبانات الجديدة وقرارات التخصيص





أسوان – صلاح المسن

بعد شروع أهالى قرية بنبان بمركز دراو شمال غرب محافظة أسوان فى بناء جبانة جديدة فى الظهير الصحراوى للقرية وبعد الشروع فى إنشاء الأسوار الخارجية حولها، هدمتها الوحدة المحلية باعتبارها تم إنشاؤها بدون تراخيص.

وقال محمد سيد من أهالى مركز دراو أن جبانة بنبان القديمة امتلأت، وشباب القرية المغتربين للعمل بدول الخليج وفى القاهرة وأهالى القرية شاركوا بالتبرعات لبناء جبانة جديدة بقريتهم وتم تحديد المكان بعد إخطار الأجهزة التنفيذية وتم البدء فى إنشاء السور الخارجى، وتم تعليته ولكن تم توجيه حملة إزالة وهدمتها بعد يومين من إنشاء الأسوار.

يشاركه الرأى "على محمود" من أهالى دراو، أن إنشاء مدافن خاصة للأهالى أمر مشروع ولا يجب أن يصنف ضمن أعمال التعدى على الأراضى الدولة وأن هذا عمل خيرى فى المقام الأول، خاصة أن أهالى القرية أبلغوا المسئولين قبل للبدء فى العمل فى إنشاء أسوار حيث تكاتفت جهود الأهالى لسرعة الانتهاء من الجبانة الجديدة بعد ضيق مساحة الجبانة القديمة

ويقول "محمد مصطفى" من أهالى دراو، أن الجبانة الجديدة حد علمه تقع بعيدا عن الكتلة السكنية وليست مخصصة لإنشاء أى مشاريع مؤكدا على ضرورة دعم الأهالى فى عملهم الخيرى والسماح لهم باستئناف العمل لاستكمال أسوار الجبانة واستكمال التراخيص، ويشاركهم الرأى "حسين عبد الله" من أهالى دراو، أن مشكلة الجبانات أصبحت متكررة فى الكثير من القرى بسبب الزحف العمرانى فضلا عن أن الجبانات القديمة أصبح عدد كبير منها ارتفع فيه منسوب المياه الجوفية وأن الأهالى يجدون بالكاد أماكن جديدة لحفر قبور لموتاهم بالجبانات القديمة.

مناشدا بضرورة حصر القرى التى تحتاج جبانات جديدة وتخصيص مساحات مناسبة لها وسرعة إصدار التراخيص الازمة ومد أعمدة الكهرباء وزراعة أشجار ظل خاصة أن الأهالى مستعدين للمشاركة بالجهود الذاتية. من جهته قال "إبراهيم محمد سليمان" رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لـ"اليوم السابع"، أنه من حوالى عام ونصف تقريبا تم تخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 40 فدانا جبانة لـ"قرية بنبان" كما تم تخصيص جبانة أخرى لـ"قرية الرقبة".

وأضاف أن بعض الأهالى شرعوا منذ عدة أيام فى بناء سور حول مساحة أرض فضاء فى مكان آخر غير المكان الذى حصلوا فيه على قرار التخصيص حيث تم إزالة هذا السور، وتم عقد لقاء مع الأهالى والتأكيد على أن هناك جبانة بالفعل كان قد صدر لها قرار تخصيص لقرية بنبان وأن ما قاموا به تم دون أى موافقات وبدون الحصول على أى تصاريح وأضاف أن محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى وجه بسير الأهالى فى إجراءات التخصيص.



أهالى حاولوا بناء جبانة جديدة بأسوان فهدمتها الوحدة المحلية



إنشاء جبانة بالجهود الذاتية



إنشاء جبانة لأهالى قرية بنبان



هدم أسوار جبانة بعد يومين من إنشائها



الجبانة الجديدة تقع بعيدا عن الكتلة السكنية



بعد الشروع فى إنشاء الأسوار هدمتها حملات الإزالة



مشكلة الجبانات أصبحت متكررة