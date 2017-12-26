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صندوق التنمية الأفريقى يوقع قرضا ميسرا مع فرنسا بقيمة 253 مليون دولار

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:35 م
صندوق التنمية الأفريقى يوقع قرضا ميسرا مع فرنسا بقيمة 253 مليون دولار بنك التنمية الأفريقى - أرشيفية


كتب عبد الحليم سالم
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وقع صندوق التنمية الأفريقى اتفاقية قرض بشروط ميسرة مع حكومة فرنسا، بقيمة 253 مليون دولار، كدعم لموارد الصندوق الذى يشكل جزءا من مجموعة البنك الأفريقى للتنمية، ويساعد على تحسين حياة ملايين الناس فى أنحاء القارة السمراء، من خلال تقديم القروض والمنح للمشروعات والبرامج التنموية.

وقع الاتفاقية عن بنك التنمية، نائب رئيس البنك هاساتو نسيل، مع نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، جان بيير مارسلى، وتجدد الجهات المانحة مواردها كل ثلاث سنوات، وغرض التجديد الأخير، وهو الرابع عشر، توفير الأموال اللازمة للفترة من 2017 حتى 2019، بحسب بيان الصندوق اليوم.

وقال صندوق التنمية، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الفرنسية للتنمية تفاوضت ووقعت على اتفاقية القرض نيابة عن الخزانة الفرنسية، كجزء من مساهمات باريس فى التجديد الرابع عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى، وهذه الخطوة هى المرة الأولى التى يوقع فيها بلد مانح على اتفاقية قروض بشروط ميسرة للصندوق، منذ أن وافقت إدارة الصندوق والجهات المانحة فى نوفمبر على إدراج عنصر القروض ضمن إطار التمويل.

وذكر البيان الصادر عن صندوق التنمية الأفريقى، أن كلا من اليابان والهند ستشاركان فى تمويل الصندوق، بواقع 700 مليون دولار من اليابان، و15 مليون دولار من الهند، وسيتم توقيع الاتفاقيتين الخاصتين بالبلدين مطلع العام 2018.

 

 


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