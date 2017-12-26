صربيا تسلم ناشطا كرديا لتركيا رغم تحذير الأمم المتحدة





بلجراد (رويترز)

ونقل تلفزيون (إن1) ومقره بلجراد عن آنا تركولجا محامية سيفديت أياز قولها إن موكلها طلب اللجوء إلى صربيا هذا العام بعد الفرار من تركيا حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما بزعم ارتكاب أنشطة مخالفة للدستور.

ونقل التلفزيون عن المحامية قولها أيضا إن صربيا سلمت أياز لتركيا أمس الاثنين، وإن شقيقه تلقى طلبا للتواصل مع مركز شرطة فى إسطنبول حيث يحتجز أياز.

وأصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة توصية فى 18 ديسمبر تحث بلجراد على التخلى عن تسليم أياز.

وقال مسئول بالشرطة الصربية، طلب عدم نشر اسمه، إن المحاكم الصربية قضت بأن كل شروط التسليم تم الوفاء بها وإن وزيرة العدل نيلا كوبوروفيتش تصرفت بناء على ذلك.

وأضاف "جاءت توصية الأمم المتحدة بعد هذا (القرار) الشرطة نفذت فحسب إجراء التسليم".