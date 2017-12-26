video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 06:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صربيا تسلم ناشطا كرديا لتركيا رغم تحذير الأمم المتحدة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:46 م
صربيا تسلم ناشطا كرديا لتركيا رغم تحذير الأمم المتحدة الشرطة الصربية


بلجراد (رويترز)
إضافة تعليق

ونقل تلفزيون (إن1) ومقره بلجراد عن آنا تركولجا محامية سيفديت أياز قولها إن موكلها طلب اللجوء إلى صربيا هذا العام بعد الفرار من تركيا حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما بزعم ارتكاب أنشطة مخالفة للدستور.

ونقل التلفزيون عن المحامية قولها أيضا إن صربيا سلمت أياز لتركيا أمس الاثنين، وإن شقيقه تلقى طلبا للتواصل مع مركز شرطة فى إسطنبول حيث يحتجز أياز.

وأصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة توصية فى 18 ديسمبر تحث بلجراد على التخلى عن تسليم أياز.

وقال مسئول بالشرطة الصربية، طلب عدم نشر اسمه، إن المحاكم الصربية قضت بأن كل شروط التسليم تم الوفاء بها وإن وزيرة العدل نيلا كوبوروفيتش تصرفت بناء على ذلك.

وأضاف "جاءت توصية الأمم المتحدة بعد هذا (القرار) الشرطة نفذت فحسب إجراء التسليم".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير صربيا يُجدد رغبة بلاده فى مواجهة الفراعنة ودياً

وزير الدفاع الصربى: نعتزم شراء 6 مروحيات عسكرية روسية لتعزيز قدراتنا

صربيا

اخبار صربيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة