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صحفيو تونس ينظمون وقفة للتنديد بقمع الصحفيين الأتراك تزامنا مع زيارة أردوغان

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 05:45 م
صحفيو تونس ينظمون وقفة للتنديد بقمع الصحفيين الأتراك تزامنا مع زيارة أردوغان أردوغان


أ ش أ
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تجمع عدد من الصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فى وقفة للتضامن مع الصحفيين الأتراك المحتجزين فى سجون النظام التركي، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى تونس.

ورفع المحتجون - خلال الوقفة التضامنية التى دعت إليها نقابة الصحفيين - صورا لصحفيين مسجونين، مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراحهم وتندد بالسياسة الممنهجة للنظام التركى فى ترهيب الصحفيين واستهداف الصحافة الحرة والمستقلة.

يأتى هذا التحرك - حسبما ذكر بيان صادر عن نقابة الصحفيين- فى الوقت الذى يواصل فيه الاتحاد الدولى للصحفيين، والنقابات المنضوية تحته بما فيها النقابة الوطنية ، حملة للتضامن مع الصحفيين الأتراك المسجونين والمستمرة منذ يوم 21 أكتوبر 2016.

وأكد نقيب الصحفيين ناجى البغورى - فى تصريح له، على هامش الوقفة - أنها حركة تضامنية بمناسبة زيارة الرئيس التركى لتونس ولكن هناك محاولات دولية سيقودها الاتحاد الدولى للصحفيين فى كل أنحاء العالم كى تقوم كل نقابة بالضغط على حكومتها من إجل إثارة قضية الصحفيين الاتراك فى كل مناسبة سياسية مع أى مسئول.

وأضاف أن مبدأ التضامن الصحفى هو الذى دفع إلى هذا التحرك كالتحركات السابقة دعما للصحفيين المستهدفين فى بلدان أخرى، مشيرا إلى تنظيم حركات تضامن مشابهة أخرى فى العديد من البلدان تضامنا مع الصحافة التونسية قبل الثورة وبعدها.

 


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