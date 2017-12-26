شركة الصرف الصحى تشيد بتفاعل سكان السلام والمعادى لمواجهة سرقة أغطية البلاعات





كتب سيد خلفاوى

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، أن الفيديو الذى نشر ولا يتعدى 30 ثانية، ويرصد عملية سرقة أحد أغطية البالوعات فى تقسيم عمر بن الخطاب بمدينة السلام، يعد سلوكًا إيجابيًا من المواطنين تجاه هذه الظاهرة، التى تعد ضمن جرائم سرقة المال العام وتمثل إضرارًا بمصلحة عامة، ما يعرض المواطنين لخطر داهم ويتسبب فى حوادث السيارات.

وأضاف رئيس شركة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة من الأهالى حررت محاضر فى قسم المعادى بسرقة أغطية بلاعات، والتى من شأنها تعرض أطفالهم للخطر، وتفاعلت مباحث قسم السلام أول بقيادة الرائد محمد دويدار، ومعاون المباحث نقيب محمد جعفر، فى القبض على من ظهروا بالفيديو أثناء سرقتهم، وتمكنت من القبض على تشكيل مكون من 3 أفراد لسرقة الأغطية.

وطالب "بدوى"، وسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة وتوعيه المواطن ليصبح أكثر إيجابية اتجاه مثل هذه السلوكيات، مطالبًا تجار الخردة بعدم شراء تلك المسروقات الذى من شأنه يعد تشجيعًا لمرتكبيها، وإلا أصبح التاجر شريكًا فى تعريض سلامة المواطنين للخطر.

المتهمون بسرقة الأغطية