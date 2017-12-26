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شرطة دبى تلجأ إلى الحشرات لفك الألغاز والجرائم الجنائية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:08 م
شرطة دبى تلجأ إلى الحشرات لفك الألغاز والجرائم الجنائية قائد شرطة دبى


كتب أحمد علوى
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تواصل شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة تطوير مهارات ضباطها، وكان آخر ما استعانت به لحل طلاسم الجرائم والإلمام بكافة الأدلة المرتبطة بمسرح الجريمة هو علم الحشرات الجنائى.

 

ونظم قطاع البحث الجنائى فى القيادة العامة لشرطة دبى دورة فى علم الحشرات الجنائى لضباط الإدارات العامة، عن طريق إعداد عينات حيوانية ضمن مجموعتين، إحداهما تعرضت لتغيرات المناخ والبيئة، والأخرى وضعت فى بيئة داخلية.

 

واعتمدت الدورة على السياق التطبيقى، فأُخذت عينات للبقايا فى فترات زمنية مختلفة، بهدف فهم كيفية وقوع الجريمة وملابساتها، وتحديد الزمن التقريبى لوقوع الوفاة أو الجريمة وفقا لطور حياة الحشرات.

 

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة أحمد المهيرى، إن الدورة تواكب كافة التخصصات العلمية فى مجال التكنولوجيا والكيمياء والفيزياء والعلوم الجنائية بمختلف تخصصاتها.

 

وأضاف المهيرى، فى بيان نشرته الصفحة الرسمية لشرطة دبى على فيسبوك، أن علم الحشرات الجنائى يلعب دورا أساسيا فى الكشف عن ملابسات الجرائم وغموضها، والقبض على الجناة بالأدلة العلمية القاطعة، وهو ما يرسخ الأمن والأمان فى المجتمع، موضحًا أن الحشرات عامل بالغ الأهمية فى عملية التحلل البيولوجى للجثث، وعلم الحشرات الجنائى المستند إلى دراسة ومعرفة طور حياة الحشرة وتطور نموها وفقا لكل نوع.

 

وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة، على أن الاستعانة بهذا العلم يمكن الخبراء من استنتاج معلومات مؤكدة ودقيقة حول مكان حدوث الوفاة أو الجريمة، وتحديد زمن الوفاة بالساعات والأيام والأشهر أيضا، وإن كانت قد وقعت فى الليل أو النهار، وهو ما يلعب دورا أساسيا فى تبرئة أو إدانة المتهم.


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