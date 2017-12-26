"س" و "ج".. ما معنى "قسط تأمينى" وكيف يجرى تحديده ودفعه؟





كتبت رانيا فزاع

تقوم فكرة التأمين فى الأساس على دفع أقساط من قبل الأفراد المتعاقدين على التأمين مع الشركات، هذه الأقساط المتمثلة فى دفعات مالية تُسدد للشركة فى مواعيد منتظمة، باعتبارها جزءا أساسيا من التعاقد، فإذا كنت لا تعرف معنى "القسط التأمينى" وتفاصيله وكيفية تحديده وسداده، فإننا نضع يدك على كل هذه المعلومات فى هذه السطور، عبر أسئلة وإجابات موجزة وشاملة.

س: ما هو مفهوم القسط التأمينى؟

ج- هو قيمة المبلغ المدفوع الذى يحدده العقد المبرم بين شركة التأمين والشخص المؤمَّن عليه، سواء عليه هو نفسه إذا كان تأمينا على الحياة، أو على الأشياء التى يملكها فى تأمين الممتلكات.

س: ما هى العوامل المحددة لقيمة القسط التأمينى؟

ج- درجة احتمال وقوع الخطر على المؤمّن عليه، وحجم هذا الخطر، ويتم حسابها إحصائيا وفقا لمعدل احتمال وقوع الأخطار، إضافة إلى مبلغ الشىء المطلوب التأمين عليه كقيمة السيارة أو المنزل، وفى تأمينات الحياة يتم تحديد المبلغ فى وثيقة التأمين وفقا لما يتم الاتفاق عليه، كما يتم حساب الأرقام حسب حجم التغطية التى تتحملها شركة التأمين كتعبير عن مبلغ التأمين كحد أقصى لتعويض قيمة الخسائر.

س: كيف يتم دفع أقساط التأمين؟

ج- تُدفع أقساط التأمين حسب الاتفاق بين الأشخاص والشركات، ونوع الوثيقة بالطبع، فبعضها شهرى وبعضها ربع سنوى أو نصف سنوى.

س: ما هو قسط التأمين المكتسب؟

ج- هو جزء من قسط التأمين المدفوع لشركة التأمين عن المدة التى انقضت منذ بدء بوليصة التأمين، والتى كانت الشركة خلالها معرضة للخسارة.