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سليمان وهدان: "مفيش سلق قوانين فى البرلمان"

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:48 م
سليمان وهدان: "مفيش سلق قوانين فى البرلمان" النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب


كتب أيمن رمضان
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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان المصرى الآن يعمل على سن القوانين التى تخدم المصلحة العامة للبلاد والمواطنين فى المقام الأول، ومن ثم إصلاح القوانين القديمة التى لم تعد مناسبة لطبيعة المرحلة، متابعا: "أى حد بيزرع لازم ينتظر الحصاد.. لا نعرف مصطلح سلق القوانين.. تعبير يسلق القوانين لا ينطبق على البرلمان".

 

وأضاف "وهدان"، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البرلمان يعقد جلسات استماع ولديه لجان متخصصة بها نواب متخصصون فى مجال اللجنة، لدراسة وفحص القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب أنفسهم، متابعًا: "يتم دراسة وفحص القوانين من بداية الصياغة حتى آلية تطبيق القانون على أرض وقياس المنافع المترتبة عليه".

 

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن البرلمان يوازن فى إقرار التشريعات بين الأولويات المطلوبة ضمن سياسات الدولة.

 


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