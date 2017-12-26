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سكرتير عام محافظة المنيا يسلم مساعدات مالية من هيئة الإغاثة الإسلامية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:21 م
سكرتير عام محافظة المنيا يسلم مساعدات مالية من هيئة الإغاثة الإسلامية اللواء نبيل منصور سكرتير عام محافظة المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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سلم اللواء نبيل منصور سكرتير عام محافظة المنيا، اليوم عدداً من المساعدات المالية لحوالي 400 طفلا يتيما من أبناء المحافظة، مقدمة من هيئة الإغاثة الإسلامية بالسعودية للأيتام ( مكتب مصر ) بالتعاون مع لجنة ذكاة الحاج فارس التابعة لبنك ناصر.

 حضر الحفل محمد  فرغل مدير مكتب هيئة الإغاثة بمصر والشيخ محمود جمعة رئيس مجلس إدارة لجنة الحاج فارس وعضو بيت العائلة بالمنيا وجمال عبد الحميد إبراهيم عضو بيت العائلة وممثل عن الأزهر الشريف وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

أشاد السكرتير العام بدور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع وخاصة الجمعيات الأهلية لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء من الأيتام و ذوى الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل ورعاية حقوق الفقراء والمحتاجين والأولى بالرعاية، موجهاً الشكر لكافة المؤسسات الحكومية والأهلية التي تضع اهتمامات الأيتام في مقدمة أولوياتها لتوفير الرعاية المناسبة لهم وأشار إلى أن هناك تنسيق دائم للوقوف على احتياجاتهم وإيجاد حل للمشكلات التي تواجههم من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى جميعاً إليها.

من جانبه، قال الشيخ محمود جمعة عضو بيت العائلة بالمنيا، إن اختيار الحالات جاءت بعد إجراء بحث اجتماعي للحالات المستفيدةلبيان مدى احتياجهم وظروفهم المعيشية وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .

هذا وتواصل اللجنة توزيع الشيكات على مدار يومين ليصل اجمالى أعداد المستفيدين من الأيتام 816 مستفيد على مستوى المحافظة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليون و350 ألف جنيه.

 

 
 
 

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