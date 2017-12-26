سقوط شاب إشترك مع 3 آخرين فى التنقيب عن الآثار بمنزل فى إسنا بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

القى رجال شرطة السياحة والآثار بالأقصر، القبض على شاب وهرب 3 آخرين، وذلك لدى قيامهم بالتنقيب عن الآثر داخل منزل بقرية النجوع بمدينة إسنا، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لرجال الإدارة العامة لقطاع السياحة والآثار، تفيد بقيام مواطنين بالتنقيب عن الآثار فى منزل قرية النجوع بحرى فى مركز إسنا جنوب الأقصر، فخرجت قوة بقيادة النقيب محمد عبد العزيز رئيس مباحث وحدة السياحة والآثار بإسنا وأرمنت، نجحت في القبض علي "رمضان.ر.ا" 24 سنة عاطل، وتبين هروب كل من والد المتهم المقبوض عليه "ر.ام" 50 سنة موظف سابق، و"نور.ح.ا" و"الشاذلي.ع.ا"، وبتفتيش المنزل عثر بداخله علي حفرة بعمق 3 متر وعرض 2 متر بداخلها سرداب، وأدوات يستخدمونها فى التنقيب، وأوراق مدون عليها بعض آيات القرآن الكريم والطلاسم والتعاويذ للجن تستخدم في أعمال السحر، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجارى القبض علي المتهمين الثلاثة الهاربين.