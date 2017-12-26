سفير مصر بصربيا: سنحتفل فى 2018 بمرور 110 أعوام على التمثيل الدبلوماسى

كتب أحمد جمعه

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السفير عمرو الجويلى سفير مصر الجديد لدى صربيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وصربيا من خلال التواصل الثقافى والسياحى فى كل من الغردقة وبلجراد.

وأبرز اللواء أحمد عبد الله الإمكانات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، خاصة الخطط الطموحة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسوقية والرياضية والسينمائية، جنبًا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة فى الوقت الحالى.

وعرض محافظ البحر الأحمر النقلة النوعية التى حققتها المحافظة فى مجال الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحرى والجوى بالإضافة إلى جاذبية البحر الأحمر على مستوى العالم، مشيرًا إلى التنسيق الوطنى الجارى بين مختلف الجهات الحكومية لجذب الاستثمارات إلى محافظة البحر الأحمر، خاصة مفهوم الشباك الواحد وإنشاء المناطق الحرة التى تُيسر الإجراءات على المستثمرين سواء على المشروعات طويلة الأمد، أو حتى الأنشطة قصيرة المدة مثل الانتاج السينمائى.

من جانبه، ثمن السفير عمرو الجويلى الإسهام الرائد لمحافظة البحر الأحمر فى قطاع السياحة مشيرًا إلى أن الطيران الجوى المباشر حاليًا هو بين بلجراد والغردقة التى يحرص السياح الصرب على زيارتها طوال العام، مبرزًا أن نسبة السياح الصرب إلى مصر بالمقارنة بعدد السكان تعد من الأعلى عالميًا، بما يعكس مكانة مصر الثقافية التى تبنى على العلاقات التاريخية بين البلدين، وكشف سفير مصر الجديد فى بلجراد عن أن السفارة تنوى عقد أنشطة مكثفة فى 2018 احتفالاً بمرور 110 أعوام على أول شكل من التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، والتى سيكون من بينها تكريم السياح الدائمين باعتبارهم "سفراء للغردقة" فى منطقة البلقان، جنبًا إلى جنب مع تنظيم "مهرجان ثقافة البحر الأحمر" شاملاً معرضا للصور، والرسومات الفنية والزى التقليدى والرقص الشعبى، بما يقدم الجانب الحضارى للمحافظة، إضافة إلى الترويج السياحى لها.