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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:17 م
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 -12-2017

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:26 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 -12-2017 اليورو


رانيا فزاع
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ارتفع سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم الثلاثاء 26-21- 2017 ، وسجل  20.98 جنيه للشراء 21.12 جنيه للبيع  فى آخر تحديثات البنك الأهلى .

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.09   جنيه للشراء

21.21   جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.98 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

 20.96 للشراء

21.11  للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.09  للشراء

21.23 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 21.10 للشراء

 21.24 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.08 جنيه للشراء

21.22 للبيع

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

الدولار ينهار امام اليورو...

😎..

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