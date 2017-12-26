سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 -12-2017

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 -12-2017الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:26 م
اليورو
رانيا فزاع
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ارتفع سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم الثلاثاء 26-21- 2017 ، وسجل 20.98 جنيه للشراء 21.12 جنيه للبيع فى آخر تحديثات البنك الأهلى .
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.09 جنيه للشراء
21.21 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
20.98 جنيه للشراء
21.12 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
20.96 للشراء
21.11 للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.09 للشراء
21.23 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.10 للشراء
21.24 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.08 جنيه للشراء
21.22 للبيع
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بواسطة:
مشمش
الدولار ينهار امام اليورو...
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