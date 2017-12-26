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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:17 م
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سعر الريال السعودى اليوم واستقرار العملة السعودية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:59 م
سعر الريال السعودى اليوم واستقرار العملة السعودية


رانيا فزاع
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استمر سعر الريال السعودى على حالة الاستقرار الذى يشهدها أمام الجنيه المصرى ، مواصلا الثبات الذى بدأه منذ فترة ، وبلغ سعر الريال السعودى -فى آخر تحديثات البنك الأهلى- 4.72 للشراء، و 4.75 للبيع، مسجلا فروقا طفيفة فى سعر البيع والشراء بين بنك وآخر.

وحرصا على تقديم الأخبار الخدمية الخاصة بأسعار العملات، يقدم "اليوم السابع" سعر الريال السعودى بالسوق المصرى، حتى يتمكن القارئ من معرفة سعر الريال السعودى يوميا ومتابعة الارتفاع والانخفاض فى السعر أمام العملة المصرية.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

 

سجل سعر الريال السعودى اليوم فى بنك القاهرة، 4.72 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فيما بلغ ببنك مصر ، 4.71 جنيه للشراء، و 4.74 جنيه للبيع، مسجلا فروقا طفيفة فى سعر البيع والشراء من بنك لآخر.

 سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.72 جنيه للشراء

4.75  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.71 جنيه للشراء

 4.74 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.71 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

 

 


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سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

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