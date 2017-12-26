سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12 -2017 والعملة الأمريكية تواصل استقرارها





رانيا فزاع

استقرت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 26 -21-2017 ، على نفس سعر أمس وبلغ سعر الدولار بـ17.69 جنيه للشراء،و 17.79 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى.

ويعد الدولار واحد من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، وهو من أكثر العملات تغيرا فى سعرها أمام الجنيه المصرى، إلا أن الفترة الأخيرة،شهدت العملة الأمريكية استقرارا ، وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار، كالتالى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

واصل سعر الدولار استقراره فى تعاملات اليوم ، وسجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى ، 17.77 جنيه للشراء ، و .87 17 للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.77جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.7 جنيه للشراء

17.8 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.69جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع