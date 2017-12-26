زحام مرورى فى شارع النيل بالجيزة بسبب كسر ماسورة مياه





كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بشارع النيل فى الجيزة اتجاه ميدان النهضة، وتم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بشارع النيل بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .