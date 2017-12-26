زحام مرورى أعلى محور جوزيف نيو بالنزهة بسبب أتوبيس معطل





كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور جوزيف تيتو فى النزهة بسبب أتوبيس معطل فى الاتجاه من أسفل كوبرى المشاه إلى الحرفيين، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الأتوبيس المعطل .

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا بوجود أتوبيس معطل أعلى محور جوزيف تيتو، تم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.