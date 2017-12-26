زحام مرورى أعلى محور جوزيف نيو بالنزهة بسبب أتوبيس معطل

زحام مرورى أعلى محور جوزيف نيو بالنزهة بسبب أتوبيس معطلالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 08:33 ص
زحام مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى محور جوزيف تيتو فى النزهة بسبب أتوبيس معطل فى الاتجاه من أسفل كوبرى المشاه إلى الحرفيين، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الأتوبيس المعطل .
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا بوجود أتوبيس معطل أعلى محور جوزيف تيتو، تم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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