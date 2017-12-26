video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تدعو مراقبى جميع القارات لمراقبة انتخاباتها الرئاسية القادمة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:52 م
روسيا تدعو مراقبى جميع القارات لمراقبة انتخاباتها الرئاسية القادمة بوتين


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية سترسل دعوات إلى الهيئات الانتخابية فى حوالى 100 دولة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية القادمة، المقرر إجراؤها فى 18 مارس 2018.

وقالت بامفيلوفا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إننا نتعاون ونعمل مع العديد من المنظمات ذات الصلة فى ما يقرب من 100 دولة فى أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا، مضيفة أنهم شركاؤنا وزملاؤنا فى جميع القارات ونحن نتواصل معهم بشكل منتظم ونتفاعل معهم وسندعوهم بالطبع.

وأشارت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إلى أن اللجنة تتعاون أيضا مع عدد من الجمعيات الدولية وأن اللجنة يمكنها إرسال دعوات لهم.

وشددت بامفيلوفا على ضرورة العمل بشكل وثيق مع بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وذلك لالتزامها بالمعاهدات الدولية الخطيرة، موضحة أن البعثة يمكن أن تكون موسعة جدا، وأن روسيا مهتمة وتريد ممثلين من العديد الدول ليشاهدوا كيف ستجرى الانتخابات.

من ناحية أخر، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،  أنه يتعين على الحكومة الروسية أن تعمل بالتنسيق الوثيق مع البرلمان، وأن النتيجة العامة تعتمد على التفاهم المتبادل بين السلطات على جميع المستويات.


ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين - خلال لقائه أعضاء الحكومة الروسية - قوله "أطلب منكم أن تجروا باستمرار عملية "ضبط ساعات" مع قادة الأقاليم الذين يدركون جيدا المشاكل على الأرض، والعمل معهم في اتصال وثيق والحوار، ومواصلة العمل مع البرلمان بنفس الطريقة، لأن النتيجة العامة تعتمد على التفاهم المتبادل بين السلطات على جميع المستويات".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تحبط مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية خلال أعياد رأس السنة

روسيا: إطلاق تجريبي لصاروخ باليستى عابر للقارات جنوب البلاد

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

العالم اليوم



لا تفوتك
البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة