روسيا تدعو مراقبى جميع القارات لمراقبة انتخاباتها الرئاسية القادمة

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أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية سترسل دعوات إلى الهيئات الانتخابية فى حوالى 100 دولة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية القادمة، المقرر إجراؤها فى 18 مارس 2018.

وقالت بامفيلوفا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إننا نتعاون ونعمل مع العديد من المنظمات ذات الصلة فى ما يقرب من 100 دولة فى أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا، مضيفة أنهم شركاؤنا وزملاؤنا فى جميع القارات ونحن نتواصل معهم بشكل منتظم ونتفاعل معهم وسندعوهم بالطبع.

وأشارت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إلى أن اللجنة تتعاون أيضا مع عدد من الجمعيات الدولية وأن اللجنة يمكنها إرسال دعوات لهم.

وشددت بامفيلوفا على ضرورة العمل بشكل وثيق مع بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وذلك لالتزامها بالمعاهدات الدولية الخطيرة، موضحة أن البعثة يمكن أن تكون موسعة جدا، وأن روسيا مهتمة وتريد ممثلين من العديد الدول ليشاهدوا كيف ستجرى الانتخابات.

من ناحية أخر، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يتعين على الحكومة الروسية أن تعمل بالتنسيق الوثيق مع البرلمان، وأن النتيجة العامة تعتمد على التفاهم المتبادل بين السلطات على جميع المستويات.



ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين - خلال لقائه أعضاء الحكومة الروسية - قوله "أطلب منكم أن تجروا باستمرار عملية "ضبط ساعات" مع قادة الأقاليم الذين يدركون جيدا المشاكل على الأرض، والعمل معهم في اتصال وثيق والحوار، ومواصلة العمل مع البرلمان بنفس الطريقة، لأن النتيجة العامة تعتمد على التفاهم المتبادل بين السلطات على جميع المستويات".