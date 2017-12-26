روسيا تحتفظ بصدارة مصدرى النفط للصين فى نوفمبر للشهر التاسع

روسيا تحتفظ بصدارة مصدرى النفط للصين فى نوفمبر للشهر التاسعالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:23 ص
حقول النفط
رويترز
إضافة تعليق
أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء، أن روسيا احتفظت بصدارة قائمة مصدرى النفط الخام للصين فى نوفمبر وذلك للشهر التاسع على التوالي.
وتشير البيانات التجارية المفصلة من الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى أن واردات النفط الخام من روسيا بلغت 5.12 مليون طن، أو ما يقارب 1.246 مليون برميل يوميا، فى نوفمبر تشرين الثانى بزيادة 11 بالمئة عن مستواها قبل عام.
وجاءت السعودية فى المرتبة الثانية إذ بلغت إمداداتها 1.056 مليون برميل يوميا بانخفاض 7.8 بالمئة على أساس سنوي.
إضافة تعليق
15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر
ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة