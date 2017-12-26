روسيا تحتفظ بصدارة مصدرى النفط للصين فى نوفمبر للشهر التاسع





رويترز

أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء، أن روسيا احتفظت بصدارة قائمة مصدرى النفط الخام للصين فى نوفمبر وذلك للشهر التاسع على التوالي.

وتشير البيانات التجارية المفصلة من الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى أن واردات النفط الخام من روسيا بلغت 5.12 مليون طن، أو ما يقارب 1.246 مليون برميل يوميا، فى نوفمبر تشرين الثانى بزيادة 11 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وجاءت السعودية فى المرتبة الثانية إذ بلغت إمداداتها 1.056 مليون برميل يوميا بانخفاض 7.8 بالمئة على أساس سنوي.