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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:24 م
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روسيا تحبط مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية خلال أعياد رأس السنة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:45 م
روسيا تحبط مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية خلال أعياد رأس السنة الشرطة الروسية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن النائب الأول لمدير الحرس الوطنى الروسى سيرجى ميليكوف إحباط مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية فى أيام عيد رأس السنة.


وقال ميليكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- إن القوات الأمنية الروسية تمكنت من الحد من نشاط العصابات المسلحة فى شمال القوقاز، ومنعت انتشار نشاطاتها إلى خارج المنطقة.


وأكد المسؤول الروسى أنه منذ بداية العام تم القضاء على 78 مسلحا، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 600 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة من أسلحة صيد و60 راجمة قنابل ونحو 900 من القنابل اليدوية والقذائف الصاروخية، وأكثر من 120 ألف قطعة من الذخيرة.
وأضاف أنه تم كذلك تدمير أكثر من 260 من مواقع البنية التحتية للمسلحين، وتم العثور على أكثر من 3 آلاف عبوة ناسفة وإبطال مفعولها، بما فيها عبوات ناسفة يدوية الصنع جاهزة للتفجير.

 

 


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