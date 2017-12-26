رئيس جامعة الأزهر يكرم مدير مستشفى الحسين الجامعى لجهوده فى خدمة المرضى





كتب لؤى على

كرمت أمانة المؤتمر الدولى الثالث والعشرون لكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور إبراهيم الدسوقى أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ومدير عام مستشفى الحسين الجامعى على جهده الواضح و الملموس خلال العام الماضى فى التطوير والنهوض بمستشفى الحسين الجامعى.

وقال بيان صادر من جامعة الأزهر أن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة قام بتكريم مدير عام مستشفى الحسين الجامعة ومنحه درع التمييز نظير جهده المبذول فى سبيل خدمة المرضى وتضميد جراحهم بجانب نشاط الإدارى فى إدارة المستشفيات، حضر التكريم الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر ، الدكتور محمود صديق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وسكرتير عام المؤتمر ، الدكتور مجدى الدهشان وكيل الكلية للتعليم والطلاب و مقرر عام المؤتمر ، والدكتور خيرى عبد الدايم رئيس قسم الباراسيتولوجى.