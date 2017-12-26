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رئيس بيرو السابق يشكر نظيره الحالى بعد الإفراج عنه

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:45 م
رئيس بيرو السابق يشكر نظيره الحالى بعد الإفراج عنه رئيس بيرو السابق فوجيمورى


ليما (رويترز)
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قال رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى إنه يناشد من أعماق قلبه مواطنى بلاده الصفح عنه معترفا بأنه أصابهم بخيبة الأمل كما شكر الرئيس الحالى بيدرو بابلو كوتشينسكى لعفوه عنه عشية عيد الميلاد.

وفى مقطع فيديو نشر على فيسبوك فى ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، تحدث فوجيمورى من على سرير فى مستشفى وتعهد بأنه وبعد أن نال حريته سيدعم دعوة كوتشينسكى للمصالحة فى البلاد.

وتصريحات فوجيمورى هى أول اعتذار يقدمه لمواطنى البلاد وصدرت بعد اضطرابات دامت يومين منذ قرار كوتشينسكى غير المتوقع العفو عن الرئيس السابق، وألغى العفو أحكاما سابقة أدانت فوجيمورى بالكسب غير المشروع وجرائم ضد حقوق الإنسان أثناء فترة تولى حكومته اليمينية السلطة بين عامى 1990 و2000.

كان كوتشينسكى ناشد فى وقت متأخر أمس الاثنين المعارضين للعفو عن فوجيمورى "طى الصفحة".

 


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