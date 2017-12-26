رئيس البورصة: المؤسسات الأجنبية طلبت زيادة عدد الشركات ومعدلات التداول





كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه التقى منذ توليه المسئولية 29 صندوق ومؤسسة أجنبية تدير مئات المليارات، وكان طلبهم الرئيسى زيادة معدلات التداول وعدد الشركات، مضيفا البورصة تولى اهتماما كبيرا بتنشيط التداول سواء من خلال تخفيض زمن الإيقاف المؤقت، وتعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية فى حالة التوزيعات النقدية، وتعديل محددات حساب سعر الإقفال.

وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر صحفى حول حصاد البورصة خلال عام 2017 اليوم الثلاثاء، أنه فى الإطار السابق عملت البورصة أيضا على الانتهاء من الإصدار الثانى لدليل إجراءات وقواعد التداول، والسماح بتداول وثائق الصناديق المتداولة بالهامش، فضلا عن إدخال أدوات وآليات مالية جديدة.