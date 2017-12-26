video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس البورصة: المؤسسات الأجنبية طلبت زيادة عدد الشركات ومعدلات التداول

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:51 ص
رئيس البورصة: المؤسسات الأجنبية طلبت زيادة عدد الشركات ومعدلات التداول محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه التقى منذ توليه المسئولية 29 صندوق ومؤسسة أجنبية تدير مئات المليارات، وكان طلبهم الرئيسى زيادة معدلات التداول وعدد الشركات، مضيفا  البورصة تولى اهتماما كبيرا بتنشيط التداول سواء من خلال تخفيض زمن الإيقاف المؤقت، وتعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية فى حالة التوزيعات النقدية، وتعديل محددات حساب سعر الإقفال.
 
وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر صحفى حول حصاد البورصة خلال عام 2017 اليوم الثلاثاء، أنه فى الإطار السابق عملت البورصة أيضا على الانتهاء من الإصدار الثانى لدليل إجراءات وقواعد التداول، والسماح بتداول وثائق الصناديق المتداولة بالهامش، فضلا عن إدخال أدوات وآليات مالية جديدة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد فريد: 14 شركة جديدة تسعى للقيد بالبورصة..و3 أخرى قيدت ولم تطرح

البورصة المصرية تشهد رابع أعلى مستوى للتداول بقيمة 292 مليار جنيه

التقرير السنوى للبورصة: الاقتصاد المصرى يسجل أعلى معدل نمو منذ 2014 (صور)

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

حصاد البورصة

اخبار الاقتصاد

محمد فريد



لا تفوتك
البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

90 مستوطنا يهوديا يقتحمون المسجد الأقصى

90 مستوطنا يهوديا يقتحمون المسجد الأقصى

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة