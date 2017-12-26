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دوريات للقوات المسلحة والشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد بالمحافظات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:21 ص
دوريات للقوات المسلحة والشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد بالمحافظات رجال القوات المسلحة - ارشيفية


كتب زكى القاضى
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فى إطار احتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشآت والمرافق العامة، ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، بالعديد من محافظات الجمهورية.
 
 
وتم الدفع بالعديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية، وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع، لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لبث الطمأنينة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدى لأى محاولة للخروج عن القانون.
 
 
 

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