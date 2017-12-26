حصاد قطاع التجارة المصرية خلال 2017 فى 25 معلومة





كتب إسلام سعيد

مع انتهاء عام 2017، والذى شهدا عددا من الأحداث والقرارات الهامة فيما يتعلق بقطاع التجارة بمصر، يقدم "اليوم السابع" حصاد العام المنقضى فى 25معلومة.

1-استدال الستار على قضية إغراق سوق مصر بالحديد الصينى والتركى والأوكرانى وفرض رسوم إغراق لمدة 5 سنوات.

2- ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2017 بنحو 10% لتسجل 20.284 مليار دولار مقابل 18.428 مليار دولار .

3- إنشاء هيئة جديدة لتنمية الصادرات وتتولى تنظيم المعارض الخارجية.

4- إصدار قرار بتشكيل مجلس النقل واللوجستيات والشحن.

5- استصدار قرار بفحص وتحليل جميع الشحنات المصدرة من الحاصلات الزراعية بعد أزمة متبقيات المبيدات.

6-دخول اتفاقية الميركسور حيز التنفيذ بعد موافقة دول" الارجنتين و اوروجواي وباراجواي والبرازيل".

7- استصدار قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على خامات وخردة بعض المعادن.

8- صدور قرار يعفى نترات الأمونيوم من الرسم الصادر على الأسمدة الأزوتية.

9- إصدار قرار فرض 12 ألف جنيه رسوم صادر على الأسماك.

10- فرض رسوم صادر 3 آلاف جينه على تصدير السكر.

11- موافقة البرلمان علي اتفاقية التكتلات الأفريقية الثلاثة وهى" الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا".

12- فرض 900 جنيه رسم صادر للطن من بعض مكونات الأعلاف لمدة سنة.

13-إقرار قانون لسجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017.

14- رفع حد رأس المال اللازم لقيد شركات فى سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

15- الانتهاء من تشكيل الجانب البرازيلى بمجلس الأعمال المشترك بعد دخول اتفاقية الميركسور حيز النفاذ.

16-إنشاء مجلس تصديرى للورق والطباعة والتغليف ويترأسه نديم أدوار.

17- إجراء تعديلات على تشكيل المجلس التصديرى الملابس الجاهزة والجلود.

18- مشاركة مصر فى المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين.

19-حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول الخليج.

20- "تنمية الصادرات" يوافق على دعم تكاليف شحن الصادرات لليبيا والعراق بنسبة 50%.

21-مصر تحل أزمة إجراءات تركيا ضد الملابس الجاهزة المصرية.

22-جناح مصر فى معرض "إكسبوا أستانة" يحقق أعلى معدل زيارات.

23- أمريكا تلغى شرط الـ100% قطن مصرى على صادرات المفروشات.

24- افتتاح مقر لهيئة تنمية الصادرات فى أكتوبر ليكون مركزا لخدمة المصدرين.

25- رفع الحظر عن صادرات الأثاث المصرى لنيجيريا.