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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بالقليوبية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:22 م
حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بالقليوبية هيروين - أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
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قرر المستشار أحمد يوسف، رئيس نيابة الخانكة، برئاسة المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار فى المخدرات، وضبط بحوزتهما كيلو هيروين، ومبلغ مالى، واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار. 

وردت معلومات سرية للمقدم أيمن عادل رئيس مباحث مركز الخانكة، تفيد بأن "محمود ع" 31 سنة عاطل، و"فيصل ح" 49 سنة عاطل، السابق اتهامه فى قضيتى مخدرات، يمارسان نشاطاً إجرامياً فى الاتجار بالمواد المخدرة.  

تم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم الأول وبحوزته  كيلو هيروين ومبلغ مالى، وضبط الثانى وبحوزته 150 جرام هيروين ومبلغ مالى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيلا للنيابة التى أصدرت قراراها المتقدم.

 

 
 
 
 

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