حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بالقليوبية

حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بالقليوبيةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:22 م
هيروين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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