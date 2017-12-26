حبس ضابط مرور 3 سنوات بتهمة قتل سائق توك توك فى مشادة كلامية بالمطرية





كتب كريم صبحى

قضت محكمة مستأنف المطرية برئاسة المستشار كمال مسعود وأمانة سر خالد رفعت، بحبس ضابط مرور 3 سنوات مع الشغل بتهمة القتل الخطأ لسائق توك توك بسبب مشادة كلامية بينهما .

حضر الضابط المتهم جلسة الحكم عليه بمحكمة القاهرة الجديدة، وتم التحفظ عليه عقب صدور الحكم وإحالته الى السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه .

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا ، بمقتل "محمد ك" 18 سنة على يد المتهم "وجيه ا" ضابط مرور برصاصة اخترقت رأسه بسبب مشادة كلامية بينهما عقب قيام المتهم بالسير عكس الاتجاه .

وتبين من التحريات والتحقيقات أن الضابط أخرج سلاحه، وأطلق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق المواطنين حتى يترك السائق فخرجت طلقة طائشة أصابت رأس المجنى عليه وأودت بحياته ليتم القبض على الضابط وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته للمحاكمة .