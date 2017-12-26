حبس تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء يقوده طبيب مسالك بولية بمنشأة ناصر





كتب أحمد إسماعيل

جريمة إنسانية جديدة ضد الفقراء بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، كشفت عنها واقعة ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص يتزعمهم طبيب مسالك بولية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار فى الأعضاء البشرية.

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر الجزئية برئاسة المستشار وليد سمير وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، عن تفاصيل مثيرة فى القضية.

تبين من التحقيقات التى أجراها مصطفى سلطان مدير نيابة منشأة ناصر، أن المتهمين استغلوا الحالة المادية للضحايا، وساومهم على بيع كيلتهم مقابل مبلغ مالى يترواح من 25 الف جنيه إلى35 ألف، وعقب انتهاء الجراحة، يجبروهم على الحصول على نصف المبلغ تحت التهديد.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من الضحايا وهم إبراهيم العربى، والذى أكد فى أقواله أمام النيابة العامة أنه تقابل منذ فترة مع 4 أشخاص، على إحدى المقاهى ومن خلال حديثه معهم، عرفوا أنه عاطل ولديه طفلين ويحتاج إلى مبلغ مالى لعمل مشروع تجارى للإنفاق على أطفاله .

وأضاف الضحية أن المتهمين عرضوا عليه التبرع بكليته مقابل مبلغ 25 الف جنيه، وبالفعل تم الاتفاق وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، بمعرفة طبيب مسالك بولية وعقب الانتهاء من العملية الجراحية، أجبروه على التوقيع على إيصال امانه تحت التهديد لضمان عدم الإبلاغ عنهما، بعد أن حصل على مبلغ 18 الف جنيه فقط.

فيما قالت فاطمة حسن، إحدى فتيات الشوراع أنها أتفقت مع العصابة على بيع كليتها مقابل 35 ألف جنيه وفوجئت بعد أتمام العملية، بالحصول على 15 الف جنيه فقط، واضافت الضحية انها خشيت الإبلاغ عنهم بسبب التوقيع على إيصالات أمانة، و تهديدها بالقتل.

فيما حمل المتهمين الثمانية أمام النيابة العامة طبيب المسالك البولية المسئولية كاملة، مؤكدين أنهم مجرد سماسرة فقط، وأنه هو المسؤول عن جميع الإجراءات الطبية، وإحضار المشترى، والاتفاق مع الأطباء والمستشفى التى يتم إجراء العملية الجراحية بها.

من جانبها قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس 8 سماسرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى الأعضاء البشرية، وكلفت رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، والتحريات حول الواقعة لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بعرض المجنى عليهما على الطب الشرعى لتحديد تاريخ العملية الجراحية.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأدارة العامة لمكافحة جرائم الأحداث بلاغا من المجنى عليهما، يفيد باتهامهم طبيب مسالك بولية بتزعم تشكيل عصابى للاتجار في الأعضاء البشرية فى منطقة منشأة ناصر .

كشفت تحريات رجال المباحث صحة البلاغ، بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة على الأماكن التي يتردد عليها المتهمين، تم ضبطهما وحرر المحضر رقم 12089 لسنة 2017 جنح منشاة ناصر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.