جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من عاج سن الفيل

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من العاج، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983، بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس)، وقانون البيئة ق رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وفى المحاولة الأولى، كانت فى صالة الوصول أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طائرة مصر للطيران طيران دولى داخلى، اشتبه أحمد البنا رئيس الوردية، فى الراكب المصرى "ك .م . ح" القادم من إيطاليا، وبالعرض على مصطفی العربی مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيشة من وليد الشيخ التعريفة، ومحمد الشربينى رئيسى قسم التعريفة، وعمرو عيد مأمور التعريفة، ومحمود الجزار مأمور الحركة، حيث تبين وجود 5 قطع من العاج "سن الفيل" بوزن 3.5 كيلوجرام، مخفاة داخل حقيبته بين طيات الملابس، وبلغت قيمة المضبوطات 350 ألف جنيه.

قرر عبد الناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 55 و 56 لسنة 2017، وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ومكافحة جميع أشكال التهرب الجمركى.