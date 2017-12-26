جامعة الزقازيق تصدر بيانا لتوضيح سبب تواجد عميد تجارة بالمطبعة أثناء الامتحان





الشرقية – إيمان مهنى

أصدرت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد عبد البارى، بيانا لتوضيح ملابسات تواجد الدكتور محمد الغمرى عميد كلية التجارة فى مطبعة خلال امتحان مادة المحاسبة، وتنحى 5 من أعضاء المشرفين على مطبعة امتحانات على خلفية ذلك، مؤكدا أن العميد تواجد بعد بدء الامتحان بناء على شكوى من عضو المطبعة من صغر حجم خط ورقة الأسئلة.

وقال البيان إن "العميد هو رئيس عام الامتحانات، بعد أن تأكد من جاهزية لجنة المراقبة والكنترول ذهب إلى لجنة طباعة الأسئلة للاطمئنان على أعمالهم، والتأكد من مطابقة ورقة الأسئلة للمعايير والجودة، فقدم له الدكتور فوزى عبد الباقى مسئول لجنة طباعة الأسئلة فى هذا اليوم نموذجا من مادة المحاسبة باللغة العربية والإنجليزية، حيث أشار العميد إلى صغر حجم حروف كلمات الأسئلة وتزاحم الورق، وخاصة فى النسخة باللغة الإنجليزية، وكان الامتحان قد بدأ بالفعل واستدعى عميد الكلية الدكتور هلال عفيفى وكيل الكلية لشئون الطلاب ونائب رئيس عام الامتحانات لمناقشة وبحث الملاحظات على ورقة الأسئلة، لمواجهة أى شكوى يمكن أن تصدر من بعض الطلاب وكيفية تلافى ذلك فى باقى المواد.

ومن جانب آخر، اتصل الدكتور فوزى عبد الباقى مسئول المطبعة فى هذا اليوم بالدكتور عصام رئيس المطبعة الذى لم يكن متواجدا ونقل له ما حدث، فطلب منه رئيس لجنة المطبعة إثبات ذلك فى مذكرة وتقدموا بها فى اليوم التالى الأربعاء 20 ديسمبر الى الدكتور هلال عفيفى وكيل الكلية بعد أن وقعوا عليها، والذى قام بدوره بالاتصال بالدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة لإخطاره بما حدث، ومن جانبه اتصل رئيس الجامعة بمسئول المطبعة والموقعين للتأكد من أنه لم يكن هناك أى تجاوز أو شبهة لاستغلال المنصب، ودرءا للشبهات وإعمالا للائحة الامتحانات قرر رئيس الجامعة إسناد وتكليف وكيل الكلية رئاسة لجنة امتحانات الفرقة الأولى الشعبة الانجليزية فقط والإشراف عليها طوال فترة الامتحانات وحتى إعلان النتائج نظرا لوجود أحد الأقارب من الدرجة الأولي" .

كان اعترض 5 من الأساتذة المشرفين على أعمال المطبعة، على دخول العميد يوم امتحان مادة المحاسبة، و فسروا تواجده بشبه مجاملة نجلته الطالبة بالفرقة الأولى التى كانت تؤدى امتحانها فى هذا اليوم .