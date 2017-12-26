video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الزقازيق تصدر بيانا لتوضيح سبب تواجد عميد تجارة بالمطبعة أثناء الامتحان

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:45 م
جامعة الزقازيق تصدر بيانا لتوضيح سبب تواجد عميد تجارة بالمطبعة أثناء الامتحان الدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق


الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أصدرت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد عبد البارى، بيانا لتوضيح ملابسات تواجد الدكتور محمد الغمرى عميد كلية التجارة فى مطبعة خلال امتحان مادة المحاسبة، وتنحى 5 من أعضاء المشرفين على مطبعة امتحانات على خلفية ذلك، مؤكدا أن العميد تواجد بعد بدء الامتحان بناء على شكوى من عضو المطبعة من صغر حجم خط ورقة الأسئلة.

 وقال  البيان إن "العميد هو رئيس عام الامتحانات، بعد أن تأكد من جاهزية لجنة المراقبة والكنترول ذهب إلى لجنة طباعة الأسئلة للاطمئنان على أعمالهم، والتأكد من مطابقة ورقة الأسئلة للمعايير والجودة، فقدم له   الدكتور  فوزى عبد الباقى مسئول لجنة طباعة الأسئلة فى هذا اليوم نموذجا من مادة المحاسبة باللغة العربية والإنجليزية، حيث أشار العميد إلى صغر حجم حروف كلمات الأسئلة وتزاحم الورق، وخاصة فى النسخة باللغة الإنجليزية، وكان الامتحان قد بدأ  بالفعل واستدعى عميد الكلية  الدكتور  هلال عفيفى وكيل الكلية لشئون الطلاب ونائب رئيس عام الامتحانات لمناقشة وبحث الملاحظات على ورقة الأسئلة، لمواجهة أى شكوى يمكن أن تصدر من بعض الطلاب وكيفية تلافى ذلك فى باقى المواد. 

ومن جانب آخر، اتصل  الدكتور فوزى عبد الباقى مسئول المطبعة فى هذا اليوم بالدكتور عصام رئيس المطبعة الذى لم يكن متواجدا  ونقل له ما حدث، فطلب منه رئيس لجنة المطبعة إثبات ذلك فى مذكرة وتقدموا بها فى اليوم التالى الأربعاء 20 ديسمبر الى  الدكتور هلال عفيفى وكيل الكلية بعد أن وقعوا عليها، والذى قام بدوره بالاتصال بالدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة لإخطاره بما حدث، ومن جانبه اتصل رئيس الجامعة بمسئول المطبعة والموقعين للتأكد من أنه لم يكن هناك أى تجاوز أو شبهة لاستغلال المنصب، ودرءا للشبهات وإعمالا للائحة الامتحانات قرر رئيس الجامعة إسناد وتكليف  وكيل الكلية رئاسة لجنة امتحانات الفرقة الأولى الشعبة الانجليزية فقط والإشراف عليها طوال فترة الامتحانات وحتى إعلان النتائج  نظرا لوجود  أحد الأقارب من الدرجة الأولي" .

 كان اعترض  5 من الأساتذة المشرفين على أعمال المطبعة، على دخول العميد  يوم امتحان مادة المحاسبة، و فسروا تواجده بشبه مجاملة نجلته الطالبة بالفرقة الأولى التى كانت تؤدى امتحانها فى هذا اليوم .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استقالة 5 أساتذة من لجنة الامتحانات بتجارة الزقازيق بعد اطلاع عميد الكلية على الأسئلة

إعفاء عميد تجارة الزقازيق من التعامل بلجنة الامتحانات وتكليف الوكيل بالمتابعة

أزمة عميد تجارة الزقازيق وموظفين بمطبعة الامتحانات.. مذكرة تكشف خروج مسئول الكلية بورقتى امتحان قبل توزيع الأسئلة.. الموظفون: ابنته طالبة بالفرقة الأولى.. واستبعاد العميد من الإشراف على الامتحانات

جامعة الزقازيق ترفض استقالة 5 أساتذة بكلية التجارة ويحيل واقعة العميد للتحقيق

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

جامعة الزقازيق

كلية التجارة



لا تفوتك
البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة