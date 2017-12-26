ثقافة سوهاج تنظم اليوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمعاق

ثقافة سوهاج تنظم اليوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمعاقالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:00 ص
خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن المديرية تنظم اليوم الثلاثاء من خلال قسم ثقافة التمكين لذوى الاحتياجات الخاصة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمعاق، على مسرح قصر ثقافة سوهاج، بمشاركة المجلس القومى للمرأة بسوهاج وإحدى الجمعيات.
وأضاف وكيل وزارة الثقافة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية تتضمن عرضا مسرحيا بعنوان "أمل بكرة" إخراج مصطفى إبراهيم ويقوم بالأداء المسرحى ذوى الإعاقة السمعية والبصرية والحركية من مختلف الأعمار،كما تتضمن الاحتفالية معرض رسوم أطفال ومشغولات يدوية يشارك فيه مجموعة من الجمعيات والمدارس المختصة لذوى الاحتياجات الخاصة بسوهاج وذلك بقاعه معارض قصر ثقافة سوهاج.
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