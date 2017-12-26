video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع برتوكول لإستكمال مركز الأورام بكفر الشيخ وتجهيزه بأحدات المعدات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:00 م
توقيع برتوكول لإستكمال مركز الأورام بكفر الشيخ وتجهيزه بأحدات المعدات توقيع البرتوكول


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توقيع البروتوكول النهائى لنقل تبعية وأصول مركز الأورام بكفر الشيخ إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، لاستكمال مستشفى الأورام بكفر الشيخ، وتوفير الأجهزة الطبية له وتشغيله خلال عام، ووقع الدكتور أحمد محى القاصد مساعد وزير الصحة، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن وزارة الصحة ، كما وقع عن جميعة مرضى الأورام بكفرالشيخ الدكتوركامل مصطفى سيد أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتم اسناد أعمال استكمال المركز لشركة المقاولون العرب والتي ستتستأنف أعمال الإنشاءات.

جاء ذلك بحضور مصطفى كمال رئيس مجلس إدارة مركز الأورام ، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف صحصاح، والدكتور علي الصنفاوي، والدكتور محمد أبو زيد ، والمهندس مجدي عبد العظيم، والدكتور مصطفى عثمان استشاري المشروع ، وكرم عزام مدير الجمعية.

وأكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ أنه سيتم استكمال مركز الأورام ،وتجهيزه بأحدات المعدات وتزويده بالكوادر الطبية المتخصصة وهيئة التمريض ،لتحقيق خدمة طبية متميزة لمرضى الأورام من أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن هذا بروتوكول تاريخى.

 

1- محافظ كفر الشيخ يشهد التوقيع النهائي لبرتوكول مركز الأورام
1- محافظ كفر الشيخ يشهد التوقيع النهائي لبرتوكول مركز الأورام

 

2- جانب من الاجتماع على جانب توقيع البرتوكول
2- جانب من الاجتماع على جانب توقيع البرتوكول

 

3- التوقيع على برتوكول مركز الاورام ووزارة الصحة
3- التوقيع على برتوكول مركز الاورام ووزارة الصحة

 

4- جانب من التوقيع على البرتوكول
4- جانب من التوقيع على البرتوكول

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة كفر الشيخ تطلق أسماء الشهداء على مدارس ومساجد وتخصص أراضي للنفع العام

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظة كفر الشيخ

مركز أورام

مراكز طبيه متخصصة



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة