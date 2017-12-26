توقيع برتوكول لإستكمال مركز الأورام بكفر الشيخ وتجهيزه بأحدات المعدات





كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توقيع البروتوكول النهائى لنقل تبعية وأصول مركز الأورام بكفر الشيخ إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، لاستكمال مستشفى الأورام بكفر الشيخ، وتوفير الأجهزة الطبية له وتشغيله خلال عام، ووقع الدكتور أحمد محى القاصد مساعد وزير الصحة، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن وزارة الصحة ، كما وقع عن جميعة مرضى الأورام بكفرالشيخ الدكتوركامل مصطفى سيد أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتم اسناد أعمال استكمال المركز لشركة المقاولون العرب والتي ستتستأنف أعمال الإنشاءات.

جاء ذلك بحضور مصطفى كمال رئيس مجلس إدارة مركز الأورام ، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف صحصاح، والدكتور علي الصنفاوي، والدكتور محمد أبو زيد ، والمهندس مجدي عبد العظيم، والدكتور مصطفى عثمان استشاري المشروع ، وكرم عزام مدير الجمعية.

وأكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ أنه سيتم استكمال مركز الأورام ،وتجهيزه بأحدات المعدات وتزويده بالكوادر الطبية المتخصصة وهيئة التمريض ،لتحقيق خدمة طبية متميزة لمرضى الأورام من أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن هذا بروتوكول تاريخى.



1- محافظ كفر الشيخ يشهد التوقيع النهائي لبرتوكول مركز الأورام



2- جانب من الاجتماع على جانب توقيع البرتوكول



3- التوقيع على برتوكول مركز الاورام ووزارة الصحة