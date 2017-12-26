تنفيذ مشروعات خدمية بمركز بلاط في الوادي الجديد بتكلفة 750 ألف جنيه

تنفيذ مشروعات خدمية بمركز بلاط في الوادي الجديد بتكلفة 750 ألف جنيهالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:05 م
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد _ ماهر أبو نور
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أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمركز بلاط والقرى التابعة له ضمن أعمال خطة التنمية المحلية للعام المالى الحالى بتكلفة تصل إلى حوالى 740 ألف جنيه والتى تتضمن تنفيذ مشروعات فى قطاعات الطرق والانارة وصيانة المعدات التابعة لرئاسة المركز والقرى التابعة له .
وقال عباس فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أنه يجرى عمل أرصفة وبلدورات بمدينة بلاط بتكلفة 139 ألف جنيه ضمن خطة التنمية الموحدة كما يتم شراء مستلزمات إنارة لمجلس المدينة والقرى التابعة لها بتكلفة 400 ألف جنيه وشراء لمبات موفرة للطاقة وعمل عمرات جسيمة لسيارات مجلس المدينة بتكلفة 200 ألف جنيه ضمن أعمال خطة التنمية المحلية للمركز وقراه .
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