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تعليم الشرقية تنفي تحرش مسئول فى إدارة أبوحماد بطالبات مدرسة الصنايع

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:17 م
تعليم الشرقية تنفي تحرش مسئول فى إدارة أبوحماد بطالبات مدرسة الصنايع مدرسة - ارشيفية


الشرقية – إيمان مهنى
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قال صابر طة مدير إدارة ابوحماد التعليمية ، إن لجنة تحقيق من الإدارة توجهت لمدرسة الصنايع ، لبحث شكوى مقدمة من عدد أولياء الأمور يتهمون مسئول بالإدارة  والمشرف علي مدارس الصنايع بالتحرش بالطالبات .

مضيفا لـ " اليوم السابع " ، أن اللجنة قامت  بسؤال الطالبات  والتحقيق مع إدارة المدرسة و المعلمات ،  التي انتهت لعدم صحة  الاتهامات المذكورة بشان المشرف  " ا. ع " وتم حفظ التحقيق.

وأشار مدير الإدارة أن الشكوى ربما تكون كيدية خاصة أن المشرف يقوم بالمرور علي 8 مدارس ، خاصة أنه  لم ترد أي شكوى سوي من تلك المدرسة  ، وخاصة  أنه  سبق وأن عمل في المدرسة  لعدة سنوات قبل نقله إلي أبو كبير و عودته لأبو حماد مرة أخري ، و أيضا أنه كمسئول ليس له تعامل مع الطالبات 

كان تقدم عدد من أولياء الأمور بمدرسة الصنايع ، يتهمون المشرف بالتحرش بهن بأقوال و أفعال بها إيحاءات جنسية مما  خدش حياءهن  .

 

 
 
 
 
 

 


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