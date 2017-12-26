تعليم الشرقية تنفي تحرش مسئول فى إدارة أبوحماد بطالبات مدرسة الصنايع

قال صابر طة مدير إدارة ابوحماد التعليمية ، إن لجنة تحقيق من الإدارة توجهت لمدرسة الصنايع ، لبحث شكوى مقدمة من عدد أولياء الأمور يتهمون مسئول بالإدارة والمشرف علي مدارس الصنايع بالتحرش بالطالبات .

مضيفا لـ " اليوم السابع " ، أن اللجنة قامت بسؤال الطالبات والتحقيق مع إدارة المدرسة و المعلمات ، التي انتهت لعدم صحة الاتهامات المذكورة بشان المشرف " ا. ع " وتم حفظ التحقيق.

وأشار مدير الإدارة أن الشكوى ربما تكون كيدية خاصة أن المشرف يقوم بالمرور علي 8 مدارس ، خاصة أنه لم ترد أي شكوى سوي من تلك المدرسة ، وخاصة أنه سبق وأن عمل في المدرسة لعدة سنوات قبل نقله إلي أبو كبير و عودته لأبو حماد مرة أخري ، و أيضا أنه كمسئول ليس له تعامل مع الطالبات

كان تقدم عدد من أولياء الأمور بمدرسة الصنايع ، يتهمون المشرف بالتحرش بهن بأقوال و أفعال بها إيحاءات جنسية مما خدش حياءهن .