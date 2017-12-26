"تعليم الشرقية": بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول غدًا لجميع المراحل





الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الإدارات التعليمية، التى تنطلق غدا الأربعاء .

وأضاف حسن، لـ"اليوم السابع"، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل بالتعليم الابتدائى يبلغ 700457 طالبًا وطالبة،وعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل بالتعليم الإعدادى يبلغ 254289 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل بالتعليم الثانوى العام يبلغ 77303 طلاب وطالبًات،وعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل بالتعليم الثانوى الفنى بمراحلة المختلفة يبلغ 111876 طالبًا وطالبة.

وأوضح وكيل أول وزارة التعليم بالشرقية، أن جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات النقل بمدارسها، وتم التأكيد عليهم لتحقيق كافة أوجه الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض عملية الامتحانات، وتوفير مناخ مناسب للطلاب لبدء الامتحانات فى هدوء تام وبدون تجاوزات.

وشدد حسن، على ضرورة أن تكون ورقة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وواضحة وأن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسى وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات السياسية، والتى تثير القلاقل.ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة، مطالبًا مديرى المدارس بضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأى شخص دخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات لغير المتابعين، وكذلك التأمين الكامل للكنترولات داخل هذه المدارس مع التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع حراسة على غرف كنترولات بجميع لجان المدارس

وأوضح وكيل أول وزارة التعليم بالشرقية، أنه أكد على الحرص أن يؤدى الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ومحاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب.