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تعرف على مساعى الصلح بين "الطوايل والغنايم" ومهلة الشهر للطرفين بقنا

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 02:00 ص
تعرف على مساعى الصلح بين "الطوايل والغنايم" ومهلة الشهر للطرفين بقنا اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام


قنا- وائل محمد
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منذ أن أعلن اللواء جمال عبدالبارى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فى شهر أغسطس الماضى إعطاء طرفى خصومة كوم هيتم بمركز أبو تشت مهلة شهر لإنهاء الخصومة الثأرية التى أسفرت عن مقتل 14 شخصا بسبب خلاف على ثمن كارت شحن، انتهت المدة الزمنية المحددة للطرفين، فى أين وصلت مساعى الصلح بين العائلتين بعد انتهاء مهلة الشهر.

اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، أكد لـ"اليوم السابع" أن مساعى الصلح بين عائلتى "الطوايل والغنايم" بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، مستمرة، وأن مدة الشهر الذى تم إعطاؤها للطرفين للإنهاء الخصومة قوبلت بعض الصعوبات لإنجازها فى تلك المدة.

وأضاف أن بعض المشكلات واجهة لجنة المصالحات وبعض اللجان القائمة على الصلح بين الطرفين ونعمل على مواصلة الصلح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين وأنهاء الخصومة الأكبر فى المحافظة، خاصة أن خصومة كوم هتيم شهدت فيها القرية اشتباكات حادة وتسببت فى تعطيل الحياة داخل القرية.

وأكد مدير الأمن أن أجهزة الأمن تواصل تمركزاتها الأمنية فى القرية، مع استمرار حملات هدم المنازل المخالفة وضبط العناصر المطلوبة على ذمة الخصومة، والتى شاركت فى عمليات تبادل إطلاق النار.

يذكر أن قرية كوم هيتم شهدت خلال الفترة الماضية اشتباكات مسلحة بين عائلتى الغنايم والطوايل أسفرت عن مصرع 9 وإصابة 4 أشخاص فى شهر أغسطس الماضى.


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