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تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:00 ص
تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة زحام مرورى - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مروربة متحركة بمحاور وميادين القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء بسبب زيادة الأحمال  وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور، ونشر الأوناش لرفع أى أعطال أو حوادث.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق السويس الصحراوى و الزراعى للمتجه من الأقاليم حتى مناطق القاهرة وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية متحركة بسبب كثرة أعطال السيارات، وزيادة الأحمال فى الاتجاهين أمام المتجه من مدينة نصر اتجاه رمسيس والعكس، وينصح التوجه لنفق الأزهر.

كما تباطأت حركة المرور بمحور صلاح سالم، بسبب حركة الأتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين التابعين للأجهزة المتواجده أعلى محور العروبة، ويفضل توجه سائقى السيارات إلى محور النصر اتجاه مطار القاهرة للإلحاق برحلات الطيران، وتباطأت حركة السيارات بمخرج نفق المرغنى، ومحور أبو بكر بمصر الجديدة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو أمام المتجه من الجيزة حتى القاهرة، بسبب مجمع المدارس بمنطقة الزمالك، وكذلك الأمر أعلى كوبرى عباس أمام المتجه من الجيزة بسبب المدارس بمنطقة الروضة، ويفضل التوجه لكوبرى أكتوبر أو الجامعة كبديل جيد، وظهرت كثافات بشوارع وميادين المعادى وبتقاطع مصطفى النحاس مع الحسن المأمون بسبب توافد الطلاب، لاستقلال السيارات ودخول المدارس.

وظهرت كثافات مرورية أمام حركة السيارات بمحور الثورة أمام المتجه لطريق السويس الصحراوى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر لنفق الأزهر، ومناطق وسط المدينة، ويفضل التوجه لمحور المشير طنطاوى كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية من الطريق، كما ظهرت كثافات بمحور التسعين أمام المتجه من القاهرة إلى محور المشير بسبب زيادة الأحمال.

كما تباطأت حركة السيارات بمنطقة الكورنيش المتجه من المعادى وصولا إلى مناطق القاهرة وأمام ماسبيرو ووزارة الخارجية نتيجة دخول الموظفين التابعين للمبنين، وظهرت كثافات مرورية بمحور كورنيش النيل أمام القادم من المعادى من مطلع الملك الصالح وأثر النبى حتى بداية قصر العينى و أمام معهد الأورام بالكورنيش.

وظهرت كثافات مرورية بميدان العباسية أمام القادم والمتجه إلى محور الخليفة المأمون، فيما لم تقع أى حوادث مرورية بالطرق، وتشهد باقى المحاور الرابطة بين محافظتى القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية، ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أى مسارات لقائدى السيارات وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

فيما تستمر التحويلات المرورية بمنطقة الزمالك وسط تدعيم الطريق بالعلامات الإرشادية والحواجز الحديدية منعا لظهور أى كثافات مرورية، وينصح التوجه إلى الشوارع والطرق البديلة التى حددتها إدارة المرور، كما تستمر أعمال إنشاء كوبرى بالدائرى الأوسطى بمحور الأوتوستراد وبكورنيش النيل بالمعادى وشارع النصر وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والأوناش لرفع أى معوقات مرورية بالطريق وملاحظة حركة السيارات.

 

 

 

 


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