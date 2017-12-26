تعرف على أنشطة بيت الزكاة والصدقات المصرى بإشراف شيخ الأزهر × 10 معلومات





أحمد حربى

يعمل بيت الزكاة والصدقات المصرى، التابع للأزهر الشريف، على دعم التكافل الاجتماعى ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد عام 2017 توسعا كبيرا فى أنشطة بيت الزكاة والصدقات المصرى، الذى يشرف عليه شيخ الأزهر.

"اليوم السابع" يرصد فى عدة نقاط أبرز الأنشطة لبيت الزكاة.

1. تحمل بيت الزكاة تكاليف إجراء العمليات لقوائم انتظار مستشفى أطفال أبوالريش.

2. توسيع دائرة علاج قوائم الانتظار بمعهد القلب ومعهد ناصر.

3. إنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الأزهر التخصصى، وعلاج 26 ألف مريض بفيروس (سي).

4. أطلق حملة "صحتك هتنور حياتك" بإجراء التحاليل الطبية بالمجان لحوالى 20 ألف مواطن.

5. قدم إعانات شهرية استفاد منها حوالى 80 ألف شخص.

6. توزيع أكثر من 750 ألف كرتونة رمضانية.

7. أنشأ مبنى للأطفال بلا مأوى لتدريبهم على المهن الحرفية.

8. أطلق حملة "تيسير الزواج" كمشروعٍ وقائى للقضاء على ظاهرة الغارمين، والمشاركة فى الإفراج عن الغارمين.

9. تَبَنّى مشروعٍ جديد لدعم القرى الأشدّ فقرا فى مصر؛ باختيار قرية من كل محافظة، وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

10. تبنى مشروع لدعم المرضى من مستحقى الزكاة المترددين على معهد القلب، وتقديم العلاج وإجراء العمليات لهم بالمجان على نفقة بيت الزكاة.