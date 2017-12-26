ترامب ينشر صورة زوجته ميلانيا بزى "سانتا كلوز" عبر إنستجرام





كتب هيثم سلامة

هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، زوجته السيدة الأولى ميلانيا بأعياد الكريسماس، عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور إنستجرام.

ونشر دونالد ترامب، صورة لزوجته ميلانيا ترامب، وهى ترتدى "طرطور" سانت كلوز، وسط حفاوة كبيرة من متابعيه.

يذكر أنه من مراسم الاحتفال بالكريسماس إضاءة شجرة عيد الميلاد الرئيسية فى واشنطن، وتقام عروض موسيقية قرب الشجرة المزينة بالأضواء الملونة بحضور مئات الأشخاص.