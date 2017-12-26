تخفيف الحكم على 7 إخوان لـ3 سنوات فى أحداث عنف بالمنيا

تخفيف الحكم على 7 إخوان لـ3 سنوات فى أحداث عنف بالمنياالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:11 م
محكمة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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قضت محكمة جنايات المنيا مساء الثلاثاء بتخفيف أحكام بالسجن 3 سنوات لـ 7 متهمين من عناصر الإخوان بتهمة التظاهر فى ديسمبر 2013 .
يأتى ذلك برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس الدائرة التاسعة بتخفيف أحكام بالسجن من المؤبد إلى السجن 3 سنوات لـ7 متهمين حضوريا متهمين فى أحداث تظاهر وقعت بمركز المنيا فى أواخر ديسمبر 2013، وأعيدت إجراءات محاكمتهم بعد أن تم القبض عليهم عقب إصدار أحكام بالسجن المؤبد غيابيا فى شهر سبتمبر 2014 .
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة فى شهر يوليو 2014 وبدأت أولى جلسات المحاكمة بتهمة التحريض على التظاهر وإثارة الشغب والدعوة للتظاهر ضد الجيش والشرطة.
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