تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. حسنين رضوان رئيسا للشركة القومية للأسمنت





كتب عبد الحليم سالم

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع" قبل أسبوعين من الآن، قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة السفير ياسر النجار، تعيين المهندس محمد حسنين رضوان رئيسا لمجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، خلفا للمهندس علاء عبد الكريم، الذى يشغل المنصب منذ أغسطس الماضى، وعُيّن فى المجلس الجديد عضوا فنيا.

وبحسب قرار الشركة القابضة، اختير أحمد أبو الحسن منتدبا للشؤون المالية، وكان المهندس محمد حسنين يعمل رئيسا لشركة تاون جاس ووكيلا لوزارة البترول لقطاع الغاز، ويحظى بخبرة كبيرة فى المجال، وكان "اليوم السابع" قد نشر خبرا فى 13 ديسمبر الجارى حول اختياره رئيسا لمجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، فى انفراد مبكر بالخبر والقرار.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت اعتمد فى وقت سابق نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2017، وبلغ صافى الخسائر خلال تلك الفترة 240 مليون جنيه، مقابل 40 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، بينما بلغ إجمالى المبيعات 325 مليون جنيه مقابل 349 مليونا من قبل، بنسبة انخفاض 7.01%.