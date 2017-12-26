بوتين يطالب بمراقبة أنشطة بعض الشركات على الانترنت خلال الانتخابات





(رويترز)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الاثنين، إنه ينبغى للسلطات الروسية مراقبة أنشطة "بعض الشركات" على وسائل التواصل الاجتماعى خلال الانتخابات الرئاسية العام المقبل وتقييم مدى انخراطها فى السياسة الداخلية.

ولم يذكر بوتين شركات بالاسم ولم يوضح هل يرتبط قلقه بأنشطة شركات أجنبية أم محلية لكن سبق أن اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتدخل فى انتخاباتها.

وقال بوتين فى اجتماع مع كبار أعضاء البرلمان بشأن قانون جديد عن "العملاء الأجانب" "نحتاج للنظر بعناية إلى نشاط بعض الشركات على الانترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعى وما هو نطاق انخراطها فى حياتنا السياسية الداخلية".

كان بوتين وقع الشهر الماضى على قانون يسمح للسلطات بتصنيف وسائل إعلام أجنبية بأنها "عملاء أجانب" فى رد على ما قالت موسكو إنها ضغوط أمريكية غير مقبولة على وسائل إعلام روسية.

وبمجرد تصنيفها ستحتاج مثل هذه الشركات إلى تقديم معلومات للسلطات عن أنشطتها ومنها مصادر تمويلها.

وقال بوتين "ينبغى إجراء تحليل متأن لكيفية عملها وما ستقوم به خلال الانتخابات الرئاسية" لكنه أكد أن الإجراءات لا ينبغى أن "تضيق مجال" الحريات على الانترنت.

وأظهرت استطلاعات الرأى أن بوتين (65 عاما) الذى يهيمن على المشهد السياسى الروسى منذ 17 عاما، فى طريقه للفوز بفترة رئاسية جديدة بسهولة فى انتخابات مارس آذار ستمنحه تفويضا جديدا مدته ستة أعوام حتى 2024.