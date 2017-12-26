video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يطالب بمراقبة أنشطة بعض الشركات على الانترنت خلال الانتخابات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:00 ص
بوتين يطالب بمراقبة أنشطة بعض الشركات على الانترنت خلال الانتخابات بوتين


(رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين،  الاثنين، إنه ينبغى للسلطات الروسية مراقبة أنشطة "بعض الشركات" على وسائل التواصل الاجتماعى خلال الانتخابات الرئاسية العام المقبل وتقييم مدى انخراطها فى السياسة الداخلية.

ولم يذكر بوتين شركات بالاسم ولم يوضح هل يرتبط قلقه بأنشطة شركات أجنبية أم محلية لكن سبق أن اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتدخل فى انتخاباتها.

وقال بوتين فى اجتماع مع كبار أعضاء البرلمان بشأن قانون جديد عن "العملاء الأجانب" "نحتاج للنظر بعناية إلى نشاط بعض الشركات على الانترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعى وما هو نطاق انخراطها فى حياتنا السياسية الداخلية".

كان بوتين وقع الشهر الماضى على قانون يسمح للسلطات بتصنيف وسائل إعلام أجنبية بأنها "عملاء أجانب" فى رد على ما قالت موسكو إنها ضغوط أمريكية غير مقبولة على وسائل إعلام روسية.

وبمجرد تصنيفها ستحتاج مثل هذه الشركات إلى تقديم معلومات للسلطات عن أنشطتها ومنها مصادر تمويلها.

وقال بوتين "ينبغى إجراء تحليل متأن لكيفية عملها وما ستقوم به خلال الانتخابات الرئاسية" لكنه أكد أن الإجراءات لا ينبغى أن "تضيق مجال" الحريات على الانترنت.

وأظهرت استطلاعات الرأى أن بوتين (65 عاما) الذى يهيمن على المشهد السياسى الروسى منذ 17 عاما، فى طريقه للفوز بفترة رئاسية جديدة بسهولة فى انتخابات مارس آذار ستمنحه تفويضا جديدا مدته ستة أعوام حتى 2024.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معارض لـ"بوتين" يستأنف ضد قرار رفض خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة

بوتين: قانون العملاء الأجانب يتطلب التطوير للقضاء على التدخل الأجنبى

بوتين

اخبار بوتين

اخبار روسيا

روسيا اليوم

اخبار العالم



لا تفوتك
متحدث "المترو" يكشف موعد زيادة أسعار التذاكر.. ويؤكد: "مش هتزيد عن 5 جنيه"

متحدث "المترو" يكشف موعد زيادة أسعار التذاكر.. ويؤكد: "مش هتزيد عن 5 جنيه"

فيديو.. وزير الطيران: ننتظر توقيع "بوتين" بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو

فيديو.. وزير الطيران: ننتظر توقيع "بوتين" بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو

مؤسس حملة علشان تبنيها لـ"اليوم السابع".. جمعنا 12 مليون استمارة ومستمرون حتى إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. لدينا مسئول عن ملف المصريين بالخارج.. وبدء مبادرتين لطرق الأبواب بالدول العربية وأوروبا

مؤسس حملة علشان تبنيها لـ"اليوم السابع".. جمعنا 12 مليون استمارة ومستمرون حتى إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. لدينا مسئول عن ملف المصريين بالخارج.. وبدء مبادرتين لطرق الأبواب بالدول العربية وأوروبا

7 نصائح للإفلات من "نداهة" الفيديوهات المتعلقة على يوتيوب..خصص ساعة واحدة للموقع..أهرب من عذر:"ده وبس".. أفصل الإنترنت وأعده عند الحاجة..واحذر ممن يستغلونك لتحقيق أرباح..وتذكر: 120 مليار فيديو ينتظر التهام وقتك

7 نصائح للإفلات من "نداهة" الفيديوهات المتعلقة على يوتيوب..خصص ساعة واحدة للموقع..أهرب من عذر:"ده وبس".. أفصل الإنترنت وأعده عند الحاجة..واحذر ممن يستغلونك لتحقيق أرباح..وتذكر: 120 مليار فيديو ينتظر التهام وقتك

من "بيتى فور" لـ "بان كيك".. تعرف على أبرز الأسماء المتوقعة لأندرويد P

من "بيتى فور" لـ "بان كيك".. تعرف على أبرز الأسماء المتوقعة لأندرويد P

فوائد حبة البركة للجسم والبشرة والشعر

فوائد حبة البركة للجسم والبشرة والشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة