بوتين يطالب بتوفير بث حى بالفيديو من مراكز الاقتراع فى الانتخابات الروسية





أ ش أ

كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رئيس الحكومة دميترى ميدفيديف بتوفير بث حى بالفيديو من مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مارس 2018.

وذكر بيان للكرملين - نُشر على موقعه الرسمى اليوم الثلاثاء - أن بوتين كلف ميدفيديف بتحويل أموال من الميزانية بهدف توفير البث الحى من مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقا للبيان ، حدد الرئيس الروسى مبلغا لا يقل عن 1.3 مليون دولار من ميزانية العام الجارى و46.5 مليون دولار من ميزانية العام 2018 لهذا الغرض.