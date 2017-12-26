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بوتين يطالب بتوفير بث حى بالفيديو من مراكز الاقتراع فى الانتخابات الروسية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:11 م
بوتين يطالب بتوفير بث حى بالفيديو من مراكز الاقتراع فى الانتخابات الروسية بوتين


أ ش أ
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كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رئيس الحكومة دميترى ميدفيديف بتوفير بث حى بالفيديو من مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مارس 2018.

وذكر بيان للكرملين - نُشر على موقعه الرسمى اليوم الثلاثاء - أن بوتين كلف ميدفيديف بتحويل أموال من الميزانية بهدف توفير البث الحى من مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقا للبيان ، حدد الرئيس الروسى مبلغا لا يقل عن 1.3 مليون دولار من ميزانية العام الجارى و46.5 مليون دولار من ميزانية العام 2018 لهذا الغرض.

 


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